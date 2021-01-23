【佐敦封區】受限區域有檢測街區9成污水樣本檢測呈陽性 環境局將加強大廈污水病毒檢測

▲ 環境局指受限制區域的污水檢測樣本９成呈陽性。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，其中油尖旺區確診持續，政府清晨圍封佐敦「受限區域」，東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街，範圍內的人士須留在處所，並按政府安排接受強制檢測。民政事務局局長徐英偉解表示次行動政府多個部門動員超過3千人，目標是在48小時內完成整個行動。詳情即看：【下一頁】

環境局局長黃錦星今早（23日）會見傳媒時表示，受限區域涉及16個街區，在有檢測的街區內9成污水樣本對新型冠狀病毒檢測呈陽性。他表示自去年年中開始，環境局、環保署及渠務署聯同香港大學跨學科團隊，合作研發相關方法，在香港的都市環境試用。

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上年年底，當時疫情主要在觀塘、黃大仙一帶，多在屋邨，包括公營和私營出現。污水檢測有助監察疫情的狀況，以至一些大廈如彩雲（二）邨未有確診個案，污水監察能做到預警的作用，成功找出大廈內（如豐澤樓和啟輝樓）共10個隱形帶菌者。

他表示隨着疫情的變化，最近有更多個案在油麻地、深水埗等街區，因此將污水監測的重點移師到這些地區，幫助相關部門獲取更多參考資料以助抗疫。



以油麻地、佐敦一帶為例，近期在不同的街區做污水監測，看到陽性情況的分布，當局會加強這方面的工作，而因應疫情的發展，近期透過渠務署和港大已加大檢測能力至約一倍，更快為這些小區提供更多數據。

食物及衞生局局長陳肇始表示，當區本月1日起錄得160多宗確診個案、涉及50多幢大廈，而受限定區域內部分大廈污水樣本對病毒呈陽性的比例，較範圍外大廈的污水樣本高，希望可盡快找出陽性個案。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋