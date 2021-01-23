【英國疫情】每1000名確診有約14人死 英國首相：變種新冠病毒死亡率或更高

新冠肺炎疫情肆虐，英國至今累計359萬人確診，逾9.6萬人死亡。英國首相約翰遜表示，有證據顯示，當地發現的變種病毒可能更致命。

綜合外媒報道，約翰遜在首相府舉行疫情簡報會，稱當局接獲通知，指英國的變種病毒不但有更高傳播速度，而且有迹象顯示該款最先在倫敦及英格蘭東南部發現的變種病毒可能會導致更高致命率。但表示目前疫苗仍然有效。

英國政府首席科學顧問（Patrick Vallance）提到，以一名60多歲男士為例，每1000人確診，平均就可能在10人喪生。不過假如感染變種病毒，每1000名確診者之中，或有大約13、14人死亡。

目前英國的疫情持續嚴峻，當地在22日新增40261人確診，比前一日的37892人明顯上升，另全國再多1,401人死於疫情。約翰遜表示，感染率仍然高企，因此不排除採取更多行動保障邊境，阻止新變種病毒流入。同時政府對疫苗計劃有信心之前，都不會考慮放寬嚴格的抗疫措施，他期望疫情放緩後，可以優先安排學校復課。

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責任編輯：羅嘉欣