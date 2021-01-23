【璀璨帝國】Netflix真人騷揭男模當富婆玩伴　由四眼潺仔操肌成大隻型男

▲ Netflix真人騷《璀璨帝國》被指為真實版《我的野蠻男友》。

被指是真人版《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）及《花邊教主》混合體的Netflix真人騷《璀璨帝國》，推出後已迅速成人氣話題。其實《璀璨帝國》此Netflix真人騷，紀錄了一班上流社會人士揮金如土的堅離地生活，瘋狂炫富的行為令一眾平凡人根本無法想像。

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▲ Kevin Kreider是新加坡富二代Kane Lim的好友。（網上圖片）

上流寄生族

在《璀璨帝國》除有一眾上流富豪外，當中亦加入了一位相對身家較少的非有錢人男模Kevin Kreider，外接型格的他亦擔當了爆肌露肉的責任，令真人騷的畫面更為吸睛。

Kevin Kreider是新加坡富二代Kane Lim的好友，穿插於不同名流圈的派對，與Kane Lim及爸爸是軍火商的日俄名媛Anna Shay較有交情，成為富婆的玩伴，也可算是一名「上流寄生族」。

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由自卑四眼仔成大隻佬

而Kevin在與當中的超級富豪相比起來，是一點也「不富裕」。他也曾想過要推掉演出：「其實我不了解這個世界，這可能會破壞你們的氛圍！」

不過製作人就是想Kevin以窮人的眼光去看有錢人的世界，令觀眾覺得Kevin就是代表他們的一員，故Kevin最終都有參與演出。

現年37歲的Kevin Kreider出生於韓國首爾，後被白人家庭收養，定居在美國費城。他曾指小時候因為自己是亞洲人感到自卑，更不想有此身份認同。他小時候更因膚色及國籍受盡同輩欺凌，令他一度沉迷酒精與藥物。

▲ Kevin Kreider小時候是四眼仔。（網上圖片）

後來，Kevin因接觸到健身，由童年時的四眼潺仔搖身一變成為肌肉男，高大且外表型格吸睛，更加入模特兒行業，生活有了180度的大改變。

他在模特兒界有不少工作，曾為Reebok和Abercrombie＆Fitch等大型品牌的任特兒，也有豐富的幕前演出經驗。據知，他亦兼任健身教練，是Instagram上其中一位熱門的健身influencer，也是TIK TOK上的兩性及健身專家。

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根據英國網站The Tab估計，Kevin的身家高達1900萬美元。而他在《璀璨帝國》中只是相對較無錢，及有錢得貼地。

不過，《璀璨帝國》播出後就令Kevin人氣急升，Instagram的粉絲每日都大幅增加，現時已有逾22萬人追蹤，是不少觀眾心中的新男神！

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