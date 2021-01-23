【佐敦封區】林鄭月娥承認公布措施時間要改善 有需要會繼續用限制及強制檢測手段

▲ 不少居民在中午開始陸續接受檢測，現在有大批穿上防護衣物人員。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，其中油尖旺區確診持續，政府清晨圍封佐敦「受限區域」，東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街，範圍內的人士須留在處所，並按政府安排接受強制檢測。行政長官林鄭月娥下午到「疫區」視察後見記者。

林鄭月娥指出，政府以一個小區範圍內人士接受強制檢測，在整個區的檢測未完成前，該區人士不可以離開，她表示為同事打氣以及感謝市民全面配合，今次是政府首次援引有關條例而實行，在某個地區限制市民的活動，她表示一直在內部進行研判及準備，因為需要很多配套，究竟何時會引用有關條例，她表示第一個考慮是公共衞生考慮，包括區內一段時間出現了多宗個案，以及個案相連性及分布，以受限制區域的個案為例，在1月1日至1月20日，一共有162宗個案。

她表示同時也要視乎樓宇的狀況，在現時限制區域內的樓宇很舊、喉管亦殘舊、而且很多是三無大廈，污水也有問題，傳染的風險較高。

第二要考慮大廈的污水有沒有排出病毒情況，在受限區域中過去數日，每日只採取20多個污水採樣中，九成污水樣本呈陽性，是令人擔心情況。而第三個評估是可行性，就是政府是否可以在短時間內完成強制檢測，即使是一萬人的小區，也要動員3千名公務員。她表示在短時間內完成希望對市民的影響減至最低，目標在48小時內完成行動。

她表示此種抗疫手段成效，希望將個案找出隔離並檢測，消除對居民的心理壓力，此手段總結經驗後，有何問題要完善後，如果日後有需要用限制及強制檢測手段，特區政府一定要採取。

林鄭指出甚麼時間公布是重要的，見到有人昨日已離開，一定要在行動開始前公布，她相信因為有數千名同事知道有任務，也有區內的街市及小販獲得知會而揣測有關行動，不過行動需要保密，也要籌備，日後總結經驗時要考慮如何完善公布時間，「是否當市民一收到風，就應該要及早公布行動及細節。」

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記者：林宇翔、伍瑋瑋