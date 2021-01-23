【新冠肺炎】逾70宗初步確診個案 瑪嘉烈醫院一名外科病人確診

新冠肺炎疫情持續，其中油尖旺區確診持續，今日（23日）是抗疫一周年，新增81宗確診個案，包括3宗輸入個案、78宗本地個案，36男45女，年齡介乎8至92歲，其中有35宗涉源頭不明感染，累計個案有10,010宗病例。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午公布最新疫情。庾慧玲指出屯門醫院眼科中心一名文員初步確診，而瑪嘉烈醫院一名外科病人亦確診。

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庾慧玲補充，瑪嘉烈醫院外科病房一名52歲男病人，昨日黃昏因發燒、上腹痛及嘔吐，到急症室求診，他並無呼吸道感染徵狀，檢測後安排入住外科病房留醫，到今早收到短訊通知，昨日在社區檢測中心的測試呈陽性，院方今早亦有測試結果，同樣是陽性，隨即將病人送往隔離治療。

她表示經院方追蹤後，一名外科病人因床位較近，列為密切接觸者，要隔離治療。由於病人無進行高風程序，無職員列密切接觸者，但13名同染疫病人接觸過的職員，列為其他接觸者，需醫學監察。

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記者 : 伍瑋瑋