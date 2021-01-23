【抗疫一周年】張竹君堅守抗疫前線 談感受稱香港人非常難得

▲ 張竹君指出大家在抗疫過程中都非常之難得。

本地新冠肺炎疫情持續，今日（23日）新增81宗確診個案，包括3宗輸入個案、78宗本地個案，36男 45女，年齡介乎8至92歲，其中有35宗涉源頭不明感染，累計個案突破1萬宗，至今共10,010宗病例。

【抗疫一周年】林鄭月娥稱一直盡心盡力投入，抗疫工作「沒有最好只有更好」，詳情即看：【下一頁】

今日亦是「抗疫一周年」，累計個案破萬宗，過去一年疫情記者會，只有數日因家事要缺席的衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君可以說是抗疫最前線。在疫情記者會上被問到抗疫一周年的感受，張竹君指出抗疫一周年，大家生活都不容易，不只是香港，全世界也如是，也推行了很多前所未有的措施，大家都經歷了前所未有的情況，她指出「以前沒有想過會停飛機，封關等各樣事情，都是在抗疫中學習」。

她特別提到香港人的抗疫生活，她表示大家在抗疫過程中都非常之難得，特別是香港人，「大家戴口罩等各樣事，都是非常自律」。

佐敦受限制區域情況，即看:

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記者：伍瑋瑋