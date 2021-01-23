【確診大廈】再有6幢大廈須強制檢測　包括灣仔星月閣、土瓜灣益民大廈

▲ 再有6幢大廈須強制檢測。

本港新冠肺炎疫情未止，今日新增81宗確診個案，78宗屬本地感染，再有大廈爆疫需納入強制檢測。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，多座大廈要納入強制檢測，包括灣仔星月閣、土瓜灣益民大廈等。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日新增78宗本地個案中，有21宗涉油麻地區、6宗涉深水埗區。

新增納入強制檢測大廈如下：

灣仔星月閣，兩個單位有個案，分別涉及2人及1人，不同層數，不同座向

土瓜灣下鄉道9號益民大廈，兩個單位有個案，分別涉及3人及1人，不同層數，同一座向

東安街順豐大廈，兩個單位有個案，分別各涉及1人，不同層數，不同座向

至於深水埗指定檢測地區內，亦有3幢大廈有確診個案須強制檢測：

欽州街96號，涉及1個單位，1位人士

元州街25號，涉及1個單位，1位人士

長沙灣道171號，涉及1個單位，3位人士

另外，昨日列入強制檢測大廈中的將軍澳君傲灣3座，因只有1個單位有人確診，因此毋須強制檢測。

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記者：楊宛茜