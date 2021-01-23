【開心速遞】袁文傑夫婦想往冰島旅行　「Jackeline姐姐」張潔蓮公開凍齡秘訣

▲ 袁文傑與張潔蓮十分恩愛。

袁文傑（Andrew）與女友張潔蓮（Jackeline）在去年12月24日結婚，當日二人在IG發放多張婚照，並寫道：「一生一世的承諾 ：守護、包容、不離不棄、終生相伴！Jackeline & Andrew在一起喇，也祝願每對有情人直到永遠」新郎新娘流露幸福，非常甜蜜。

【新婚之喜】袁文傑張潔蓮拉埋天窗 平安夜發婚照承諾一生一世

▲ 袁文傑與張潔蓮一同接受電台訪問。（IG圖片）

張潔蓮生日當天談婚事

張潔蓮在今日（1月23日）到新城電台為倪詩蓓主持的節目《詩情廿四味》的嘉賓。倪詩蓓稱，本來邀請袁文傑訪問，不過因為他臨時有工作在身未能應約，於是由袁太張潔蓮代當嘉賓。

成為袁太的Jackeline回憶當日作出結婚決定是在去年的11月，因為當日是她的生日，在慶生時講及結婚一事，於是落實去註冊。張潔蓮說：「由決定到排期、影婚紗相，不足1個月時間。」

【開心速遞】袁文傑心痛繁殖場虐待棄養寵物 發長文揭發配種貓狗慘況

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

疫情緩和後設婚宴

因為受疫情影響，他們只能低調地進行婚事，張潔蓮表示待疫情緩和後會設宴和家人親友一同慶祝。

在節目中段，袁文傑完成工作趕及到電台加入直播，令張潔蓮感到非常驚喜。袁文傑更指，這次是與Jackeline是第一次一起上電台節目受訪。

▲ 袁文傑與張潔蓮提起決定註冊的原因。（IG圖片）

【新婚之喜】袁文傑張潔蓮拉埋天窗 平安夜發婚照承諾一生一世

最想到冰島旅行

二人新婚卻因為疫情不便外遊，所以主持人倪詩蓓問他們夢想是在外地哪處舉行婚禮，他們表示喜歡冰島，因為覺得當地冰川與火山共存，有着冰天雪地的風景，是一座「冰與火共存的海島」，熱烈而又深沉。

節目中，袁文傑被主持問張潔蓮由完美女友到成為袁太後，給她多少分數？袁文傑答：「100分。」真是閃到爆。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

曾任兒童節目《閃電傳真機》主持的「Jackeline姐姐」一向愛心爆棚，現在她更當上幼兒教師。

當被問凍齡的秘訣時，張潔蓮就指經常和小孩在一起，因為可以保持一顆童真的心，便也可以有童顏。

同場加映：何綺雲專訪