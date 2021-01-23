【爸爸是教主】教主爸爸娶27妻生150子　3子分享超級大家庭奇幻有趣生活

一夫一妻制是現代社會一直奉行的家庭模式，但加拿大一名教主卻擁有27名妻子，誕下150名孩子。該名男子稱自己遵從上帝的旨意，而妻子們均是「自己找上門」。日前，3名已長大成人的兒子在社交媒體中披露超級大家庭的生活秘聞。

根據《每日郵報》報道，64歲的Winston Blackmore現擁過億身家，也是基本教義派的耶穌基督後期聖徒教會加拿大部的主教，是目前美國最大的奉行一夫多妻制的摩門教團體。Winston與數名女教徒結婚誕子，他共娶下27位妻子，誕下150名孩子。Winston 在2017年曾因重婚罪被控，最後指被判「在家軟禁」6個月。

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3子披露超級大家庭秘聞

19歲的Merlin、Murray及21歲的Warren日前透過TikTok分享自己的成長經歷。其中一名19歲兒子Merlin表示，在27位妻子中，當中有22名妻子誕下孩子，目前仍有16位妻子與爸爸Winston維持關係。Merlin再透過，誕下的孩子未必會與親生母親同住，爸爸會打造一間「流動集體屋」，讓孩子在內合宿，並按照年齡分層及分區居住。除此，他表示，兄弟姊妹們在爸爸創建的學校中上學，並非接受公家教育。

另外，Merlin指出，對於親生母親，他們會直接叫「媽媽」，但面對另外26位則成為「XX（名字）母親」。對於公開自己成長的過程，Merlin稱已思考許久，目前居住在美國，終於找到一個合適的機會及「位置」暢所欲言。

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孩子跟年份給予「編號」

另一名同為19歲的兒子Muray表示，爸爸在為孩子命名時會依照不同出生年份再給予不同字母「編號」，

與我同年的孩子，姓名開頭的字母以M開始，早我一年則是R開頭。

Muray又指，遇上孩子生日，各自的家庭會各自慶祝，但遇見大型節日或家庭聚會日，便會過百人齊聚一起。

孩子的年齡差超龐大

雖然家中的孩子眾多，21歲的Warren表示，27位妻子情同姐妹，兄弟姊妹之間就如朋友般，互相支持關懷。由於，他們在爸爸創立的學校上課，Warren透露班上曾出現5位兄弟、4位姐妹、7位堂兄以及2名姪子同班上學的奇景。華倫過去也曾在一篇文章提到，兄弟姐妹存在超龐大的年齡差，爸爸最大的兒子當時44歲，但最小的才1歲。

目前，3人已經離開加拿大到外地發展，故能暢談一切。他們不約而同地表示，希望下一代時正常家庭，而不是爸爸所建立的邪教。

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責任編輯：王明芳