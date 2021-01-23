【體壇性侵】南韓金牌選手3年間遭性侵逾30次　魔鬼教練重判入獄10年半

▲ 南韓金牌選手沈錫希3年間遭魔鬼教練性侵逾30次。

南韓體壇被揭性侵醜聞。兩屆冬奧金牌得主、短道速滑選手沈錫希（심석희）指控前教練在高中3年期間施暴、性侵逾30次。控方曾要求法院判處被告入獄20年，當地法院周四（21日）作判決，前教練趙載範獲判罪成，判處監禁10年6個月。

▲ 沈錫希指控被前國家隊教練趙載範性侵長達3年。(圖片來源：AFP)

據《韓聯社》報道，23歲南韓短道速滑選手沈錫希指控被前國家隊教練趙載範性侵長達3年。趙載範涉嫌自沈錫希高中2年級，即2014年8月起至2017年12月平昌冬奧開幕前，在泰陵、鎮川選手村和韓國體育大學滑冰場等7個地方，先後30次性侵或強行猥褻。

水原地方法院於21日判決，以違反有關兒童和青少年性保護法，判處趙載範入獄10年6個月，及下令要求他完成200小時的性暴力治療課程、限制其與兒童、青少年和殘疾人士有關組織就業，為期7年。

法官指，「被告作為受害者的短道速滑國家隊教練，多次利用受害者無法抗拒的狀態，以權威實施性犯罪。又影響受害人的性別認同、價值觀等，使受害人受到嚴重精神傷害，被告更沒有意圖取獲受害者原諒。」

據悉，檢控方曾以涉嫌違反《兒童和青少年性保護法》起訴趙載範，惟他當時否認指控，稱：「我承認在指導過程中有言語或肢體上施暴，但我只是為了訓誡，沒有性侵她。」

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此外，沈錫希於2017年被趙載範用滑冰工具襲擊，額頭受傷流血，並自此患上創傷後壓力症（PTSD）和抑鬱症。

沈錫希的透過代表律師表示，「希望今天的判決能夠幫助社會某些受害者發聲，真心希望今後絕對不會發生類似事件。」

沈錫希為韓國國家代表，在2014年索契冬奧及18年平昌冬奧奪得女子短道速滑3000米接力金牌、14年索契冬奧短道速滑女子1000m銅牌、1500m銀牌。

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責任編輯：楊宛茜