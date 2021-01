【高調慶生】黃心穎IG發文賀32歲生日　未受長約困擾：感謝大家的祝福

▲ 黃心穎慶祝生日。

2019年,黃心穎因出軌許志安而形象破滅,絕跡幕前。而她在偷食前在TVB的最後一套劇集《堅離地愛堅離地》,亦將在明天的周日(1月24日)播出大結局。黃心穎就因合約問題已逾一年零收入,但她就似乎未完全受合約影響,於今日(1月23日)在IG出Post開心迎接32歲生日。

黃心穎在IG寫道:「In a world so mad, you just gotta be madder. Mad calm, mad focused, and mad happy!thank you all for the wishes, 祝大家繼續mad heathly」

她的大意是指面對世界的瘋狂,你要更瘋狂,更冷靜,更專注,更快樂。她又感謝大家對她的祝福,並再祝大家繼續健康快樂。

▲ 黃心穎十分開心地過生日。(取自IG)

TVB長約未鬆綁

黃心穎自偷食事件形象破產後便一直無再接工作,而她其實仍與TVB有8年長約,換言之若TVB不放生,她便無法工作。

早前,有傳她向公司要求放生,電視廣播有限公司助理總經理(藝員管理及發展)、邵氏電影執行董事及總經理的樂易玲就回應指有約心穎吃早餐,並關心對方近況及對未來的想法:「覺得她是開心的,有好多朋友關心,她表示有做運動,見到她好Fit。」

靜待事件淡忘

黃心穎雖然未有演出,仍然保持最佳體態,隨時可以復出。不過樂小姐就透露她暫時無意復出:「大家都明,要出來工作都要觀眾接受。」

她又指如果心穎復出只會令「安心事件」再翻炒:「這件事都淡忘,自己都有自己生活,再諗清楚接著如何做吧。」

而有傳黃心穎一直被雪藏,已一年多零收入,但卻因被TVB的8年長約綁死而不能跳槽。問及樂小姐會否考慮解約,她就指:「當時她是公司力捧的一批花旦之一,都簽了好耐,沒數過幾多年,但一定不會少過那個數(8年)。 」

樂小姐並說:「沒必要即刻講分手,希望再約她出來詳細講。」

