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【高調慶生】黃心穎IG發文賀32歲生日　未受長約困擾：感謝大家的祝福

娛樂 18:07 2021/01/23

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黃心穎慶祝生日。

2019年，黃心穎因出軌許志安而形象破滅，絕跡幕前。而她在偷食前在TVB的最後一套劇集《堅離地愛堅離地》，亦將在明天的周日（1月24日）播出大結局。黃心穎就因合約問題已逾一年零收入，但她就似乎未完全受合約影響，於今日（1月23日）在IG出Post開心迎接32歲生日。

黃心穎在IG寫道：「In a world so mad, you just gotta be madder. Mad calm, mad focused, and mad happy！thank you all for the wishes, 祝大家繼續mad heathly」

她的大意是指面對世界的瘋狂，你要更瘋狂，更冷靜，更專注，更快樂。她又感謝大家對她的祝福，並再祝大家繼續健康快樂。

【小三下場】黃心穎被TVB約見談復出意向　樂易玲爆會否跟心穎解約

黃心穎十分開心地過生日。（取自IG）

TVB長約未鬆綁

黃心穎自偷食事件形象破產後便一直無再接工作，而她其實仍與TVB有8年長約，換言之若TVB不放生，她便無法工作。

早前，有傳她向公司要求放生，電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）、邵氏電影執行董事及總經理的樂易玲就回應指有約心穎吃早餐，並關心對方近況及對未來的想法：「覺得她是開心的，有好多朋友關心，她表示有做運動，見到她好Fit。」

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靜待事件淡忘

黃心穎雖然未有演出，仍然保持最佳體態，隨時可以復出。不過樂小姐就透露她暫時無意復出：「大家都明，要出來工作都要觀眾接受。」

她又指如果心穎復出只會令「安心事件」再翻炒：「這件事都淡忘，自己都有自己生活，再諗清楚接著如何做吧。」

而有傳黃心穎一直被雪藏，已一年多零收入，但卻因被TVB的8年長約綁死而不能跳槽。問及樂小姐會否考慮解約，她就指：「當時她是公司力捧的一批花旦之一，都簽了好耐，沒數過幾多年，但一定不會少過那個數（8年）。 」

樂小姐並說：「沒必要即刻講分手，希望再約她出來詳細講。」

同場加映：蔡思貝訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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