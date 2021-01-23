【檢測方法】內地新增以「肛拭子」檢測新冠病毒 內地專家稱：可找出隱形患者減少漏診

▲ 內地新增以肛拭子篩查沒有徵狀人士。（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（23日）新增81宗確診個案，包括3宗輸入個案、78宗本地個案，36男 45女，年齡介乎8至92歲，其中有35宗涉源頭不明感染，累計個案突破1萬宗，至今共10,010宗病例。詳情即看：【下一頁】

在內地，個別地區也爆疫，出現零星個案，據內地傳媒報道，部分地區除了使用口鼻拭子作新冠肺炎病毒化駭外，還增加採用肛拭子檢測，以排除密切接觸者。

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對比鼻咽拭子、口咽拭子及肛拭子，北京佑安醫院呼吸與感染疾病科副主任醫師李侗接受央視採訪時表示，目前對疫情相關區域性人員作大規模篩查時，會採用口咽拭子檢測，原因是其方便快捷。鼻咽拭子做新冠核酸檢測的準確率比口咽拭子高一些，但人體感覺不太舒服。

他又解釋對於一些無症狀感染者或輕症感染者來說，感染後病情恢復得很快，可能3至5天咽部核酸就檢測不到了。通過研究發現，一部分感染者糞便或肛拭子核酸陽性的持續時間比上呼吸道持續時間更長。因此，增加肛拭子核酸檢測能夠提高感染者檢出率，或可減少漏診。

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責任編輯：伍瑋瑋