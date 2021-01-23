【佐敦封區】許樹昌指如檢測陽性個案多　或再須安排檢測

今日（23日）新增81宗確診個案，包括78宗本地個案，其中35宗涉源頭不明感染，有21宗居於油尖旺、6宗居深水埗，至今共10,010宗病例。政府今晨在佐敦設立受限區域，估計約1萬人要接受檢測，政府專家顧問之一、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，要視乎檢測結果再決定是否再為居民進行檢測。

許樹昌稱，專家顧問團一周前曾與政府商討，是否推行「禁足令」配合強制檢測，但當時政府認為不適宜實施，因當區居民自願參加檢測比例高，加上有住所出現環境污染。不過，佐敦油麻地一帶情況出現惡化，確診個案持續增加，因此政府需要作出相關安排。

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目前當區居民需進行一次檢測，許樹昌續指，預期透過今次行動可找出無病徵感染者，減低擴散到其他社區，視乎屆時檢測結果，假如陽性個案較多，或需再安排檢測。

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責任編輯：蘇文軒