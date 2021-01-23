【抗疫一周年】香港郵政一名文職人員初步確診　空郵中心上班工作不需處理郵件

香港郵政今日（23日）表示，一名文職人員初步確診，目前正在醫院接受治療。

該名文職人員於空郵中心一樓上班，該樓層並不處理郵件。他負責文書工作，無須接觸郵件或公眾，而其工作地點不對外開放。該員工最近一次上班日期為1月20日，他於當晚感到不適並前往私家醫生求診，於1月22日再次前往政府診所求診並接受病毒測試，於今日上午接獲衞生防護中心通知初步確診。他在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。



香港郵政今日近中午時分獲悉事件後，已按照衞生防護中心的指引，安排徹底清潔消毒整個空郵中心。香港郵政已就個案通知空郵中心所有人員。與該員工在同一樓層工作間工作的員工被衞生防護中心界定為密切接觸者，需要進行隔離檢疫。雖然空郵中心其他運作樓層的員工並非密切接觸者，香港郵政亦會安排中心所有員工接受病毒測試。

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責任編輯：蘇文軒