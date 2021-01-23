【確診大廈】柴灣康翠臺同一座4宗個案 灣仔星月閣有3宗 一文看清確診大廈
社會 21:38 2021/01/23
衞生署衞生防護中心公布，截至1月23日零時零分，正調查81宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計10,010宗，包括10,009宗確診個案和1宗疑似個案。
衞生防護中心晚上交代部分確診患者居住地址，油尖旺區繼續成為最多人確診的地區，康怡花園、港灣豪庭亦錄得個案。
港島
灣仔區(3)
- 灣仔星月閣x3
東區(8)
- 柴灣康翠臺4座x4
- 筲箕灣耀東邨耀富樓
- 筲箕灣東熹苑華熹閣
- 北角金堡大廈
- 鰂魚涌康怡花園N座
中西區(2)
- 西營盤曉譽
- 西營盤金陵大廈
南區(2)
- 香港仔香港仔中心港興閣
- 香港仔景惠花園2座
九龍
油尖旺區(19)
- 油麻地順安大廈
- 油麻地海昇大廈
- 油麻地文耀樓
- 油麻地碧街19號
- 油麻地常安大廈常安護老中心
- 油麻地順豐大廈
- 油麻地廟街151號x2
- 油麻地海源大廈
- 油麻地吳松街5號
- 油麻地砵蘭街33C號
- 油麻地統一大廈A座
- 油麻地廟街264號
- 油麻地窩打老道5號
- 旺角裕旺大廈
- 尖沙咀恒運大廈
- 尖沙咀華源大廈A座x3
九龍城區(9)
- 何文田何文田邨綺文樓x2
- 何文田榮英大廈x2
- 九龍城打鼓嶺道31號
- 九龍城天寰天海匯
- 紅磡華麗大廈x2
- 土瓜灣益民大廈
深水埗區(8)
- 大角咀港灣豪庭9座
- 大角咀港灣豪庭6座
- 深水埗友聯大樓
- 深水埗長沙灣道171號x3
- 深水埗欽州街96號
- 深水埗元州街25號
黃大仙區(3)
- 黃大仙黃大仙下邨龍順樓已x2
- 新蒲崗彩虹唐樓
觀塘區(5)
- 茶果嶺麗港城5座x2
- 觀塘翠屏南邨翠松樓
- 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2座
- 牛頭角永明樓
新界
西貢區(2)
- 將軍澳尚德邨尚真樓
- 將軍澳茵怡花園3座
荃灣區(3)
- 荃灣梨木樹邨桃樹樓x2
- 荃灣荃灣中心成都樓
屯門區(1)
- 深井麗都花園4座
沙田區(3)
- 沙田愉城苑城榮閣
- 沙田大圍美林邨美楊樓x2
元朗區(4)
- 天水圍天頌苑頌澤閣
- 元朗瑞豐華庭2座
- 元朗鉅發大廈1座
- 元朗好景洋樓
北區(2)
- 上水莆上村第十五巷x2
離島區(1)
- 坪洲坪麗苑
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責任編輯：蘇文軒