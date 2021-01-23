【確診大廈】柴灣康翠臺同一座4宗個案　灣仔星月閣有3宗　一文看清確診大廈

▲ 政府清晨圍封佐敦「受限區域」。(林宇翔攝)

衞生署衞生防護中心公布，截至1月23日零時零分，正調查81宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計10,010宗，包括10,009宗確診個案和1宗疑似個案。

衞生防護中心晚上交代部分確診患者居住地址，油尖旺區繼續成為最多人確診的地區，康怡花園、港灣豪庭亦錄得個案。

港島

灣仔區(3)

灣仔星月閣x3

東區(8)

柴灣康翠臺4座x4

筲箕灣耀東邨耀富樓

筲箕灣東熹苑華熹閣

北角金堡大廈

鰂魚涌康怡花園N座

中西區(2)

西營盤曉譽

西營盤金陵大廈

南區(2)

香港仔香港仔中心港興閣

香港仔景惠花園2座

九龍

油尖旺區(19)

油麻地順安大廈

油麻地海昇大廈

油麻地文耀樓

油麻地碧街19號

油麻地常安大廈常安護老中心

油麻地順豐大廈

油麻地廟街151號x2

油麻地海源大廈

油麻地吳松街5號

油麻地砵蘭街33C號

油麻地統一大廈A座

油麻地廟街264號

油麻地窩打老道5號

旺角裕旺大廈

尖沙咀恒運大廈

尖沙咀華源大廈A座x3

九龍城區(9)

何文田何文田邨綺文樓x2

何文田榮英大廈x2

九龍城打鼓嶺道31號

九龍城天寰天海匯

紅磡華麗大廈x2

土瓜灣益民大廈

深水埗區(8)

大角咀港灣豪庭9座

大角咀港灣豪庭6座

深水埗友聯大樓

深水埗長沙灣道171號x3

深水埗欽州街96號

深水埗元州街25號

黃大仙區(3)

黃大仙黃大仙下邨龍順樓已x2

新蒲崗彩虹唐樓

觀塘區(5)

茶果嶺麗港城5座x2

觀塘翠屏南邨翠松樓

觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2座

牛頭角永明樓

新界

西貢區(2)

將軍澳尚德邨尚真樓

將軍澳茵怡花園3座

荃灣區(3)

荃灣梨木樹邨桃樹樓x2

荃灣荃灣中心成都樓

屯門區(1)

深井麗都花園4座

沙田區(3)

沙田愉城苑城榮閣

沙田大圍美林邨美楊樓x2

元朗區(4)

天水圍天頌苑頌澤閣

元朗瑞豐華庭2座

元朗鉅發大廈1座

元朗好景洋樓

北區(2)

上水莆上村第十五巷x2

離島區(1)

坪洲坪麗苑

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責任編輯：蘇文軒