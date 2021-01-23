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【確診大廈】柴灣康翠臺同一座4宗個案　灣仔星月閣有3宗　一文看清確診大廈

社會 21:38 2021/01/23

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熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

政府清晨圍封佐敦「受限區域」。(林宇翔攝)

衞生署衞生防護中心公布，截至1月23日零時零分，正調查81宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計10,010宗，包括10,009宗確診個案和1宗疑似個案。

衞生防護中心晚上交代部分確診患者居住地址，油尖旺區繼續成為最多人確診的地區，康怡花園、港灣豪庭亦錄得個案。

港島

灣仔區(3)

  • 灣仔星月閣x3

東區(8)

  • 柴灣康翠臺4座x4
  • 筲箕灣耀東邨耀富樓
  • 筲箕灣東熹苑華熹閣
  • 北角金堡大廈
  • 鰂魚涌康怡花園N座

中西區(2)

  • 西營盤曉譽
  • 西營盤金陵大廈

南區(2)

  • 香港仔香港仔中心港興閣
  • 香港仔景惠花園2座

九龍

油尖旺區(19)

  • 油麻地順安大廈
  • 油麻地海昇大廈
  • 油麻地文耀樓
  • 油麻地碧街19號
  • 油麻地常安大廈常安護老中心
  • 油麻地順豐大廈
  • 油麻地廟街151號x2
  • 油麻地海源大廈
  • 油麻地吳松街5號
  • 油麻地砵蘭街33C號
  • 油麻地統一大廈A座
  • 油麻地廟街264號
  • 油麻地窩打老道5號
  • 旺角裕旺大廈
  • 尖沙咀恒運大廈
  • 尖沙咀華源大廈A座x3

九龍城區(9)

  • 何文田何文田邨綺文樓x2
  • 何文田榮英大廈x2
  • 九龍城打鼓嶺道31號
  • 九龍城天寰天海匯
  • 紅磡華麗大廈x2
  • 土瓜灣益民大廈

深水埗區(8)

  • 大角咀港灣豪庭9座
  • 大角咀港灣豪庭6座
  • 深水埗友聯大樓
  • 深水埗長沙灣道171號x3
  • 深水埗欽州街96號
  • 深水埗元州街25號 

黃大仙區(3)

  • 黃大仙黃大仙下邨龍順樓已x2
  • 新蒲崗彩虹唐樓

觀塘區(5)

  • 茶果嶺麗港城5座x2
  • 觀塘翠屏南邨翠松樓
  • 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2座
  • 牛頭角永明樓

新界

西貢區(2)

  • 將軍澳尚德邨尚真樓
  • 將軍澳茵怡花園3座

荃灣區(3)

  • 荃灣梨木樹邨桃樹樓x2
  • 荃灣荃灣中心成都樓

屯門區(1)

  • 深井麗都花園4座   

沙田區(3)

  • 沙田愉城苑城榮閣
  • 沙田大圍美林邨美楊樓x2   

元朗區(4)

  • 天水圍天頌苑頌澤閣
  • 元朗瑞豐華庭2座
  • 元朗鉅發大廈1座
  • 元朗好景洋樓

北區(2)

  • 上水莆上村第十五巷x2  

離島區(1)

  • 坪洲坪麗苑

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責任編輯：蘇文軒

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