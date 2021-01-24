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【孤單生日】黃心穎深夜獨自飲酒慶生 兩年前馬明靚湯相伴今人面全非

娛樂 10:26 2021/01/24

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熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

黃心穎慶祝32歲生日。

黃心穎昨日（1月23日）在IG出Post，滿臉笑容開心迎接32歲生日，相中心穎面露歡容切蛋糕，不過細心網民發現，今年心穎慶生不如往事熱鬧，兩年前未出現「安心出軌」事件時，心穎30歲生日有群星好友相伴，可是今年在跟TVB合約未有共識，心穎似乎過一個孤單的生辰。

心穎昨日發在家中切蛋糕照，並開心在IG寫道：「In a world so mad, you just gotta be madder. Mad calm, mad focused, and mad happy！thank you all for the wishes, 祝大家繼續mad heathly」

【高調慶生】黃心穎IG發文賀32歲生日　未受長約困擾：感謝大家的祝福

心穎在家慶生。（取自IG）

晚上舉杯獨飲

她的大意是指面對世界的瘋狂，你要更瘋狂，更冷靜，更專注，更快樂。她又感謝大家對她的祝福，並再祝大家繼續健康快樂。

心穎想過一個「瘋癲」生日，至晚上她在IG動態再出po，發布自己手握似是威士忌的相片，並寫道：「Cheers, thank you a lot of love and good energy」，看來今年有不少人隔空為她送上生日祝福，令她對各方作回應。

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不過，有網民懷疑心穎今年生日不如往年熱鬧，看似一人留家慶祝，也未見她發布跟家人的合照。雖然在疫情下不適合多人聚會，但也感到心穎生日特別孤清。

【堅離地愛堅離地】同劇3個演員涉桃色新聞　黃心穎慨嘆：好辛苦先捱到今時今日

回看30歲生日時，當時未發生「安心事件」前，曾有「前男友」馬國明、好姊妹湯洛雯、楊明、莊思明、李霖恩及朱千雪等多位藝人為心穎慶生。

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至去年，黃心穎31歲生日，就有家姐心美等陪伴，至今年相中只剩下自己一人，難怪心穎留言要用「瘋狂」去面對世界。

黃心穎自出軌許志安而形象破滅，絕跡幕前。而她在偷食前在TVB的最後一套劇集《堅離地愛堅離地》，亦將今晚（1月24日）播出大結局。黃心穎就因合約問題已逾一年零收入，不過她就似乎未完全受合約影響，而樂易玲早前亦爆心穎狀態很好，仍為復出做好準備。

同場加映 張振朗專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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