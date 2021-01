【孤單生日】黃心穎深夜獨自飲酒慶生　兩年前馬明靚湯相伴今人面全非

▲ 黃心穎慶祝32歲生日。

黃心穎昨日(1月23日)在IG出Post,滿臉笑容開心迎接32歲生日,相中心穎面露歡容切蛋糕,不過細心網民發現,今年心穎慶生不如往事熱鬧,兩年前未出現「安心出軌」事件時,心穎30歲生日有群星好友相伴,可是今年在跟TVB合約未有共識,心穎似乎過一個孤單的生辰。

心穎昨日發在家中切蛋糕照,並開心在IG寫道:「In a world so mad, you just gotta be madder. Mad calm, mad focused, and mad happy!thank you all for the wishes, 祝大家繼續mad heathly」

▲ 心穎在家慶生。(取自IG)

晚上舉杯獨飲

她的大意是指面對世界的瘋狂,你要更瘋狂,更冷靜,更專注,更快樂。她又感謝大家對她的祝福,並再祝大家繼續健康快樂。

心穎想過一個「瘋癲」生日,至晚上她在IG動態再出po,發布自己手握似是威士忌的相片,並寫道:「Cheers, thank you a lot of love and good energy」,看來今年有不少人隔空為她送上生日祝福,令她對各方作回應。

不過,有網民懷疑心穎今年生日不如往年熱鬧,看似一人留家慶祝,也未見她發布跟家人的合照。雖然在疫情下不適合多人聚會,但也感到心穎生日特別孤清。

回看30歲生日時,當時未發生「安心事件」前,曾有「前男友」馬國明、好姊妹湯洛雯、楊明、莊思明、李霖恩及朱千雪等多位藝人為心穎慶生。

至去年,黃心穎31歲生日,就有家姐心美等陪伴,至今年相中只剩下自己一人,難怪心穎留言要用「瘋狂」去面對世界。

黃心穎自出軌許志安而形象破滅,絕跡幕前。而她在偷食前在TVB的最後一套劇集《堅離地愛堅離地》,亦將今晚(1月24日)播出大結局。黃心穎就因合約問題已逾一年零收入,不過她就似乎未完全受合約影響,而樂易玲早前亦爆心穎狀態很好,仍為復出做好準備。

