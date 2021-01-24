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【新冠肺炎】新增6間餐廳曾有確診者到訪　北角富臨皇宮及元朗逸逸居上榜

健康 10:30 2021/01/24

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熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

新增6間餐廳曾有確診者到訪。

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，截至1月23日零時零分，正調查81宗新增新冠肺炎確診個案。昨日（23日）新增81宗確診個案，包括3宗輸入個案、78宗本地個案，36男45女，年齡介乎8至92歲，其中有35宗涉源頭不明感染，至今本港個案累計10,010宗，包括10,009宗確診個案和1宗疑似個案。

衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增6間食肆曾有確診人士到訪。根據衞生防護中心資料，新增6間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

  • 東區 寶城閣 珍寶海南雞專門店 14/01/2021 9610
  • 東區 興華(二)邨和興樓 興華茶餐廳 17/01/2021 9941
  • 東區 新都城大廈地下 富臨皇宮(北角店) 19/01/2021 9949
  • 油尖旺 港灣豪庭廣場 百分百餐廳 20/01/2021 9955
  • 中西區 吉席街 93 號 MAMA MALOUF Restaurant 20/01/2021 9961
  • 元朗 嘉湖海逸酒店二期 逸逸居 21/01/2021 9978

確診者居住大廈名單，請看：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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