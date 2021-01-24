【佐敦封區】張建宗料今日傍晚有檢測結果　當局不會向受影響商戶作出賠償

▲ 政府昨晨（23日）在油麻地、佐敦檢測區劃出「受限區域」，範圍內約1萬人，昨日共有約6,900人接受檢測。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，政府昨晨（23日）在油麻地、佐敦檢測區劃出「受限區域」，範圍內約1萬人，昨日共有約6,900人接受檢測。政務司司長張建宗表示，目前仍在化驗有關檢測樣本，預料今日（24日）傍晚左右會有結果，又指昨日有45戶沒有應門，今日會再進行第二次「洗樓」，尋找有沒有「漏網之魚」，再為他們檢測，有信心若情況不變，明早6時可以解封。

張建宗今早（24日）與食物及衞生局局長陳肇始和民政事務局局長徐英偉到油麻地、佐敦指定「受限區域」視察情況，他指，區內有近7,000名居民已有秩序地接受檢測，至今以「洗樓」方式逐戶拍門，接觸了3,200戶共約6,200人登記資料，以便日後跟進工作。

他又明白措施為居民帶來不便，希望僱主體諒，不要扣減有關員工的薪酬，或當有薪假處理。被問到政府會否賠償區內受影響商戶，張建宗指，政府不會作賠償，又指早前為13個關閉行業亦只獲象徵式資助，希望居民體諒。



張建宗指，根據統計處之前的人口調查，區內有8,000人口，但當區流動性高，加上家庭有小朋友，因此定下較寬鬆的1萬人檢測量。他又認為，新填地街部分大廈居民要到檢疫中心，昨日檢測人數差不多達標。

他又稱，今次行動顯示政府果斷，第一次以小區清零為目標，雖然第一次可能有地方做得不足，感謝居民體諒，當局會總結經驗，不排除將來同類型行動會在其他地區展開。

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責任編輯：陳子謙