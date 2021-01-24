【北韓新例】觀看或散布南韓劇集會被重罰 亂叫Oppa或最高可判死刑

為防止外來文化入侵及衝擊，北韓最高領導人金正恩落實新法例，禁止北韓人民觀看或散布南韓電視劇等節目，凡被舉報或發現觀看南韓影視節目或模仿南韓口音者，將面臨高額罰款或被判監。

根據《每日北韓》取得的文件顯示，北韓最高人民會議常委會去年底通過「排斥反動思想文化法」，如果北韓人被發現觀看或散布南韓電視劇等節目，會被重罰; 如有兒童違反相關法例，其父母要代繳罰款，收看韓國媒體最高可判處15年徒刑。

▲ 金與正(左)近年協助哥哥金正恩管治北韓。

製作或散播色情內容、收看未經登記的電視、收音機、電腦及電話等都一律要受罰。而任何人從南韓進口違禁品將被判處無期徒刑，從日本或美國進口大量物品則有機會判處死刑。

另外，南韓傳媒報道指，金正恩對南韓被廣泛使用的文字，例如對無血緣關係的人稱呼Oppa（哥哥）及dong saeng（弟弟、妹妹）等並不適當。新法例亦禁止北韓人民使用南韓口音及其寫作風格，規定北韓人不可以稱呼別人做哥哥(Oppa)，違者可能面臨勞改。

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有「脫北女孩」之稱的朴研美曾在世界青年領袖峰會講述北韓遭遇和脫北經歷，更出版自傳《為了活下去》。現時朴研美已26歲，嫁予美國人成為人妻，誕下可愛男嬰。13歲的朴研美跟隨媽媽逃離北韓，她曾公開表示，逃脫者若被北韓政府捉拿，會被囚禁在集中營一生一世，又或被虐待致死。可是為了生存，與其餓死，她選擇不如掙扎逃離，到其他國家找重新的機會。兩母女輾轉於中國邊景、蒙古、南韓等地，差點被強暴、淪為人口販子的情婦，幸而最後成功脫北。

【北韓集中營】脫北者揭集中營恐怖內幕 政治犯屍體做「人體肥料」種菜

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