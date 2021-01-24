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【新冠肺炎】消息：今日新增約75宗確診個案　較昨日數字微跌

社會 12:51 2021/01/24

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消息指今日新增約75宗確診個案。

本地新冠肺炎疫情反覆，本港累計確診個案累計突破1萬宗。消息稱今日（23日）新增約75宗確診個案，衞生防護中心及醫管局下午會舉行記者會交代最新疫情。

政府昨晨（23日）在油麻地、佐敦檢測區劃出「受限區域」，範圍內約1萬人，昨日共有約6,900人接受檢測。政務司司長張建宗表示，目前仍在化驗有關檢測樣本，預料今日（24日）傍晚左右會有結果。詳情即看：【下一頁】

許樹昌認為，若今次檢測陽性比例不少，如確診人數達雙位數，不排除政府一星期後會再做一次強制檢測，又提到要密切留意果欄地區，因該區多條街道涉及8幢大廈有居民受感染，認為有需要將擴大「受限區域」範圍。詳情即看：【下一頁】

港府疫苗顧問專家委員會早前拍板，建議港府可緊急使用復星BioNTech新冠疫苗，惟至今仍未接獲內地科興疫苗申請。委員會成員之一、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若科興在2月中仍未能提供第3期臨床數據，政府可能要調整個接種計劃，尋求另一款滅活疫苗。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒

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