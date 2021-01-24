【新冠肺炎】消息：今日新增約75宗確診個案 較昨日數字微跌
本地新冠肺炎疫情反覆，本港累計確診個案累計突破1萬宗。消息稱今日（23日）新增約75宗確診個案，衞生防護中心及醫管局下午會舉行記者會交代最新疫情。
政府昨晨（23日）在油麻地、佐敦檢測區劃出「受限區域」，範圍內約1萬人，昨日共有約6,900人接受檢測。政務司司長張建宗表示，目前仍在化驗有關檢測樣本，預料今日（24日）傍晚左右會有結果。詳情即看：【下一頁】
許樹昌認為，若今次檢測陽性比例不少，如確診人數達雙位數，不排除政府一星期後會再做一次強制檢測，又提到要密切留意果欄地區，因該區多條街道涉及8幢大廈有居民受感染，認為有需要將擴大「受限區域」範圍。詳情即看：【下一頁】
港府疫苗顧問專家委員會早前拍板，建議港府可緊急使用復星BioNTech新冠疫苗，惟至今仍未接獲內地科興疫苗申請。委員會成員之一、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若科興在2月中仍未能提供第3期臨床數據，政府可能要調整個接種計劃，尋求另一款滅活疫苗。詳情即看：【下一頁】
佐敦封區實況即看：
【抗疫一周年】新增81宗確診個案包括35宗不明源頭，累計個案10,010宗。詳情即看：【下一頁】
【抗疫一周年】張竹君堅守抗疫前線，談感受稱香港人非常難得。詳情即看：【下一頁】
【抗疫一周年】83歲確診婦曾入住浸會醫院，衞生防護中心估計或於社區感染。詳情即看：【下一頁】
【確診大廈】再有6幢大廈須強制檢測，包括灣仔星月閣、土瓜灣益民大廈。詳情即看：【下一頁】
【新冠肺炎】逾70宗初步確診個案，瑪嘉烈醫院一名外科病人確診。詳情即看：【下一頁】
【不斷更新】 油麻地、佐敦封區居民須留家強制檢測，張建宗料今日傍晚有檢測結果。詳情即看：【下一頁】
【佐敦封區】張建宗料今日傍晚有檢測結果 當局不會向受影響商戶作出賠償。詳情即看：【下一頁】
【新冠肺炎】新增6間餐廳曾有確診者到訪 北角富臨皇宮及元朗逸逸居上榜。詳情即看：【下一頁】
同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick
TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4d
記者：曾卓鋒