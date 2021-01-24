【生仔要考牌】男童危站單車上探半身出窗 鄰居大驚拉回地面救一命

▲ 昨日一名網民投稿至Facebook專頁「生仔要考牌系列」，指最近拍攝到鄰居年幼子女玩耍時的驚險情況。

年幼子女好奇心旺盛，父母要好好看管。昨日一名網民投稿至Facebook專頁「生仔要考牌系列」，指最近拍攝到鄰居年幼子女玩耍時的驚險情況。照片中一名年約4歲的男童，與妹妹在大廈走廊遊玩，期間危站單車上，探半身出窗外；鄰居見狀大驚，立即出門拉回男童。

樓主在文中指出，居住同層有一家四口，兩名年約4歲及2歲的小朋友經常過來走廊遊玩，一玩便是大半日。日前她丈夫好奇為何兩名幼童經常在走廊盡頭遊玩，伸手出門外以手機拍攝他們玩耍的情形，一看之下大驚，發現男童「有三分之一個身體伸咗出窗外」。兩人怕大叫會嚇倒男童，即時出門將他拉回地面，並致電大廈主任，叫他提醒父母好好看管小孩。

她亦在文中分享對這家庭的觀察，指平日小孩爸爸要外出工作，只有媽媽一人照顧兩名小朋友，有時會聽到她對子女咆哮，用粗口責罵。疫情開始之後，她發現兩名小朋友經常沒戴口罩在走廊遊玩，更會趴在地上偷望她家。不過小朋友的家長一直不為意，直至早幾日才發現並斥責小朋友。

對於這次拍攝到的驚險情形，樓主感到氣憤，指「有時真係好想了解下，點解呢對父母要生仔？生咗又唔教。」

帖文引起網民討論，不少網民指只看照片也覺得驚險，幸好樓主及時發現，避免悲劇發生；亦有網民指父母有責任看管好小孩。

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文章內容及照片均獲Facebook專頁「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳