【食用安全】黑心果販賣染色桔一抹就甩色　被染色有毒桔或含致癌物

▲ 黑心果販賣染色桔一抹就甩色，被染色有毒桔或含致癌物。

食生果要徹底用水清洗，內地多個市場被爆出現染色桔，只要用紙巾輕拭桔子表面，就很快被染成紅色。有市民更反映，從桔皮上聞到一股刺鼻的化工劑味，引發網民熱議。專家指出，有不法商販使用蘇丹紅或橘紅2號對食品染色，長期攝入可增致癌風險。

綜合內地媒體報道，近日陝西省西安市多個市場出現染色桔，一名王姓女子表示，自己以10元人民幣4斤的價格買桔，吃完後發現手指染紅。當她洗手再剝，又染上紅色染料，於是用紙巾擦拭桔子皮，發現紙巾染成紅色，湊近一聞就聞到一股刺鼻氣味，才確定自己買了劣質桔子。

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有內媒記者隨後委託西安營養學會生活實驗室進行實驗，分別在5個地方買來8種桔子，發現其中2款桔曾遭化學染色。

西安營養學會理事張旭表示，內地法規嚴禁新鮮水果及未加工鮮果使用染色劑染色，但有不法商販為了讓賣相更好，會加入「蘇丹紅」或「橘紅2號」對產品染色。蘇丹紅屬化工染色劑，而橘紅2號屬2B類致癌物，長期過量攝入會導致肝腎功能損傷、壞死，並可增加致癌風險。

他提醒，選購桔子時應避免購入表皮顏色非常鮮艷、鮮紅的桔，另可留意桔蒂斷面顏色，一般是青綠色，但如果曾經染色的桔，斷面會是紅色。

事件引起內地網民熱烈議論，也有不少網民紛紛上載相片，指自己也買入染色桔：「竟是我自己！」、「我也吃了40斤，還剩下幾個，剛剛試了一下，紅了。」

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責任編輯：羅嘉欣