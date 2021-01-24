【科技應用】渠務署應用建築信息模擬技術協助工程規劃　市民提供更優質的污水處理服務

▲ 渠務署成立「BiM@D」技術及培訓中心。中心設有一套洞穴式自動虛擬實境（CAVE）系統，配合BIM技術，以三維方式展示工程設計和工地環境，令使用者猶如置身現場。（黃偉綸網誌）

發展局局長黃偉綸今日（24日）發表網誌，介紹渠務署「BiM@D」技術及培訓中心，藉引入建築資訊模擬（BIM）技術以協助檢視和改善工程規劃和設計，為市民提供更優質的污水和雨水處理及排放服務。

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黃偉綸在網誌提到，政府一直鼓勵工務部門善用創新科技，以提高工程效率、改進建造質素、加強工地安全，其中渠務署積極推動及應用建築信息模擬（BIM）技術和有關資訊科技，並在2018年成立「BiM@D」技術及培訓中心，進行工程項目規劃、設計和施工。

黃偉綸邀請渠務署工程師梁重賢介紹相關技術，梁重賢指與昔日手繪及電腦二維平面圖則比較，BIM技術把整個工程項目的設計，以三維形式立體地呈現出來，對於渠務設施一般較複雜的建築結構和機電裝置設計尤其重要，令工程團隊更準確地掌握各項工程細節。

梁重賢續指，「BiM@D」技術及培訓中心位於灣仔稅務大樓。中心設有一套洞穴式自動虛擬實境（CAVE）系統，配合BIM技術下，系統能夠準確地按時序把施工方式和建造流程呈現，讓工程人員更清楚掌握施工計劃，讓不同專業人員突破平面圖像和時空限制，在同一虛擬空間討論工程設計和建造細節，溝通協調，及早解決種種問題，提升工程質量和效率。

梁重賢亦介紹利用嶄新的點雲（Point Cloud）技術，協助規劃和設計渠管工程。他説，測量組同事以三維激光儀器掃描和攝影測量，所得的Point Cloud數據在CAVE呈現，驟眼看白色一點點，當戴上特製的眼鏡，再配合BIM模型，就能把現場及周邊環境仔細及準確地重現，協助工程團隊規劃渠管的位置和走線。這套技術對規劃鄉村公共污水收集系統甚為重要。因為鄉村一些地方較為狹窄，加上施工位置十分接近民居，所以應用點雲技術可減少測量及加快工程的建造時間。

另外，渠務署亦應用物聯網（Internet of Things（IoT））技術。在2019年，渠務署防洪組和機電工程署便合作推行試驗計劃，應用政府物聯通在沙田和大埔建立「智慧渠務—防洪監察系統」，效果良好，並已決定在10個較易受風暴潮及越堤浪影響的地點進一步試用該系統。

渠務署「BiM@D」技術及培訓中心介紹：

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責任編輯：曾卓鋒