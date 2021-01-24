【香港小姐】李綺虹由患抑鬱症至成白衣天使　居加靚媽久休現身盼復出

▲ 李綺虹改變不大。

50歲的李綺虹，在94年參加香港小姐入行，無論在TVB或加入電影圈都發展順利，性格爽朗的李綺虹，卻曾表示患過抑鬱症， 04年跟外籍丈夫結婚後便定居加拿大，減少演出。近日李綺虹加入內地小紅書，發布多張近況及生活照，素顏亮相的李綺虹，氣質沒有很大改變。

李綺虹形象可愛親民，當年演出如《神鵰俠侶》的郭襄、《絕代雙驕》中的「小辣椒」張菁都深受歡迎，在影壇也拍過不少好電影如《自梳》等，「開心果」的形象深入民心。

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▲ 2年前李綺虹曾回港現身節目《香港親善小姐》。

李綺虹04年婚後定取加拿大，作風低調，並不常回港亮相，但仍偶有拍戲及演出，兩年前曾為ViuTV主持節目《香港親善小姐》，跟向海嵐、楊思琦、譚小環等談選美往事。

兒子長大外表俊俏

近日李綺虹進駐內地小紅書，並連日來發布多張近照及與一家三口的合照，大方分享了在加拿大的日常生活。

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李綺虹在發布相片多以素顏示人，雖然有少許歲月痕跡，但外表和氣質沒很大改變，狀態大好，她亦不時做運動保持體態，相信快樂地過人生。

李綺虹又以中文為多張相片配文，並強調並沒有退出演藝圈，她分享：「沒有退出娛樂圈哦，只是這些年沒工作找我，一是年紀大了，可能沒有適合我的影視劇角色。二是我定居加拿大，製作方需要支付我的機票+酒店費用。其實我很希望來內地拍戲，錄節目和內地的fans見面！」

李綺虹又分享不少兒子合照，混血囝囝現約17歲，長大不少，且十分俊俏，李綺虹表亦表示：「兒子長大了，很帥吧。」她亦曾稱囝囝兒子高英俊，而且學業成績理想。

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曾患抑鬱症

港姐出身的李綺虹，6歲隨家人移居加拿大，到1994年回港參加香港小姐競選，獲季軍和最受傳媒歡迎獎入行。

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出道即受到TVB力捧，同年在黎明主演的台慶劇《阿Sir早晨》任女主角。翌年，在《神鵰俠侶》演郭襄，人氣再急升。於1999年往台灣拍《絕代雙驕》，在當地大受歡迎。

可是，李綺虹人生並非如表面般一帆風順。她13歲時，母親患上精神病，所以少年時李綺虹已經要分擔家庭的工作。

患上抑鬱症

李綺虹曾表示在2001年起沒人找她拍戲，因為她在香港租屋住，為減輕生活費，所以決定返加拿大。

▲ （左起）1994年香港小姐三甲：亞軍活麗明、冠軍譚小環、季軍李綺虹。

李綺虹在財政壓力下，再加上媽媽的遺傳，在2002年病發患上抑鬱症。她曾接受訪問稱，當時會覺得自己冇用，起床後無緣無故地不停地哭，甚至試駕車時突然想衝落天橋。

幸好李綺虹沒有諱疾忌醫，尋醫下終痊癒。在2004年結婚並在同年誕下兒子，當了媽媽的她稱，兒子就是她最好的藥。

▲ 早年曾傳跟譚小環不和，後來才解開誤會。

2013年，她更在加拿大修護士課程，2015年畢業後，當時47歲的她轉行在加拿大當護士，負責兒童精神科助同路人。

她曾受訪問稱，做護士目睹的病人情況後，才知自己患抑鬱症況算輕微，可是當時自己已那麼辛苦，所以這些病人很值得幫助：「我好開心返這份工，好像終於做回自己應該做的事。

而李綺虹自2010年演出TVB的《老公萬歲》便再沒拍港劇，兩年前主持《香港親善小姐》，不少影迷都盼再可看她的演出。

同場加映：蔡思貝訪問