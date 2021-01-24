【佐敦封區】倘檢測陽性比例不少或須一周後再強檢　許樹昌：全民檢測存很大技術問題

新冠肺炎疫情持續，政府昨晨（23日）在油麻地、佐敦檢測區劃出「受限區域」，範圍內約1萬人，昨日共有約6,900人接受檢測。政府專家顧問之一、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若今次檢測陽性比例不少，如確診人數達雙位數，不排除政府一星期後會再做一次強制檢測，又提到要密切留意果欄地區，因該區多條街道涉及8幢大廈有居民受感染，認為有需要將擴大「受限區域」範圍。

許樹昌今早（24日）接受一個電視訪問時表示，上周曾建議政府在該區實施居家令，但當局認為居民接受檢測反應好，人數遠比預期多，亦擔心部分單住有環境污染，居家令下部分單位不安全，但隨著近日數字增加，多幢樓宇污水監測持呈陽性，故劃出「受限區域」，相信亦要時間調配人手。

他又指，本港是住宅高密度，政府為1萬居民檢測已調動3千名政府人員，認為是次經驗反映香港較適合以小區形式檢測，調配人手和派發物資較容易。他又指，政府將檢測時間縮短至48小時，減少對社區影響，但若推出全民檢測，技術性好大問題，又要配合居家令，如何供應物資、有沒有足夠人手調動，都存在很大的困難。

許樹昌認為，今次封區檢測經驗值得參考，相信如果同一區域有多幢大廈爆疫，而污水監測結果屬陽性，能為封區提供更有力的理據，相信市民亦會較易接受。

他續說，今次幾千人參與，當局通知小販預早收拾離開，可以洩露風聲，認為政府將來再推出大型檢測配合居家令時，要縮短通知時間，避免有人提早搬離，令病毒有機會擴散。他又指，若市民如果在當區工作，當局會有相關名單，不難追蹤，惟擔心會有黑市居民，令當局難以追查，可能有風險將病毒散出區外。

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記者：陳子謙