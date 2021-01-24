【動物盲盒】內地無良商人聲稱10元可抽純種哥基犬 網民：死了就補發

▲ 內地無良商人聲稱10元可抽純種哥基犬。

生命何價? 在內地的寵物生命價值可能更低賤。根據內地傳媒報道，有微博博主爆料指，有「拼多多」商家，公然在網上兜售寵物「活體盲盒」，然後以郵寄形式送到買家手上，即是買家永遠不知道盒子裡藏有甚麼動物，對這種「活體盲盒」充滿好奇與期待。不過卻令很多寵物成為被虐待對象，牠們活生生地被屈到細小的盒子裡，沒有活動空間及新解空氣，更因此而喪命。

這些「活體盲盒」售價大約在10元（人民幣，下同）至200元之間，包括店主聲稱是純種的哥基犬或金毛尋回犬，也有烏龜、雀鳥、兔子及貓兒等等。有店家甚至在商品説明寫着，「玩得起就下單，玩不起千萬別買，狗狗是生命，請尊重生命」、「烏龜是活的，寵物龜，不是玩具，不是石頭，也不是用來吃的」、「幾十塊就可以買到品種幼犬」。

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更有店家描述「沒有土狗」、「真活狗狗福袋」，價錢是35元，買兩件有8折，包郵48小時內發貨，銷量已達5038件。有賣家留言稱收到混種哥基，雄性幼犬，表示不錯很喜歡。

還有一家標價9.9元的商店，標榜售賣的是哥基、松鼠狗等名貴品種，銷量高達6015件。從買家評論可見，不少人表示貨不對辦，收到的是病貓或病狗，推斷應該「長不大」，或活不過一星期。亦有買家指花了200元購買狼狗，但打開「動物盲盒」時發現是一隻短腳小狗，盒內沒有食物。

有買家獲得金毛尋回犬，但覺得一點也不像，亦有買家聲稱已將花貓寵物「放生」，因為貓體型較大且性格暴躁，懷疑是流浪貓。

事件廣泛報道後，拼多多已經將「活體盲盒」全部下架。有網民表示，賣家禽獸不如，公然虐待動物，但厚顏無恥地指「狗狗是生命，請尊重生命」。

亦有人指摘買「活體盲盒」的人裡根本是幫兇，虐待動物，寵物死了，就促買家補發。

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