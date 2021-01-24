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陳茂波：挑戰激活創意　讓創科發展為疫後經濟帶來動力

政治 12:10 2021/01/24

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財政司司長陳茂波今在網誌稱，港府正致力採取各樣措施控制疫情。（陳茂波網誌）

財政司司長陳茂波表示，持續一年的新冠肺炎疫情，令本港經濟及社會民生受到沉重的打擊，本港目前仍面對不少挑戰，但這些困難將迫使社會不斷激活創意，探索解決方案，讓創科發展能提升生活質素，為香港疫後經濟的多元發展，帶來更持續的動力。

陳茂波今在網誌稱，港府正致力採取各樣措施控制疫情，從特定群組檢測到小區強制檢測，到逐步擴大檢測範圍和強化個案追縱，力求把疫情遏止，他一直在財政上全力配合，確保抗疫工作資源充足；當局亦加強科技應用，協助抗疫工作，包括應用於家居隔離工作的電子手環、銅芯口罩等，創新科技署亦已資助不少防疫產品和科技應用研發項目，例如應用於電梯的「無觸式」按鈕面板。

他指出，過去幾年的財政預算案，當局透過政策措施及資源投放，推動完善創新科技發展的生態系統，經過多年的耕耘，有關工作漸見成效。陳茂波稱，港府早前推出的「研究人才庫」，資助每間合資格公司或機構，聘用最多四名取得學士、碩士或博士學位的創科人才進行研發工作，計劃至今已資助逾6000個研究人才職位，涉及資助額超過20億元。另外，旨在吸納外地科研人才來港的「科技人才入境計劃」，自2018年推出至今，已批出簽證或進入許可予約220人，當中近三成持有博士學位。

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記者：尹櫻霖

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