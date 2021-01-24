【新冠疫苗】許樹昌倡「劃線」科興2月中前交數據　料政府正洽購蛋白分子類疫苗

▲ 許樹昌認為，若科興在2月中仍未能提供第3期臨床數據，政府可能要調整個接種計劃。（資料圖片）

港府疫苗顧問專家委員會早前拍板，建議港府可緊急使用復星BioNTech新冠疫苗，惟至今仍未接獲內地科興疫苗申請。委員會成員之一、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若科興在2月中仍未能提供第3期臨床數據，政府可能要調整個接種計劃，尋求另一款滅活疫苗，惟仍要讓政府內部商討，又透露食衞局和衞生署正留意第4個疫苗技術平台，估計屬蛋白分子疫苗。

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他又承認，政府原本預料有2款疫苗會同期到貨，目前預料只有復星/德國BioNTech疫苗最大機會到貨，對整個接種疫苗安排有少許影響。不過，他認為，該疫苗稀釋後仍有6小時有效期，不一定全部只是在疫苗接種中心為市民接種，仍可在其他地方安排接種。

許樹昌又指，科興很早已向衞生署聯絡提供疫苗供港，認為應給予時間給廠商提交數據，只要它們盡快提供資料亦會盡快審批，世衞短期內亦會向科興和國藥作出審核，若有齊以上數據，屆時再審批會更容易。對於今年底本港有7成人口接種疫苗的目標難以達成，他認為暫時難以估計，若滅活疫苗供應商能提早盡快提供第三期臨床數據，亦會加快審批，有可能追回進度。

他又提到，復星BioNTech疫苗會分6批來港，頭3批各有100萬劑，尾3批各有150萬，總共提750萬劑疫苗，以他所知第一批會在下月到貨；至於科興仍未提交申請料給衞生署，只要它及早交數據，相信政府會再開會審核；至於牛津阿斯利康則料在6、7月到貨。

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記者：陳子謙