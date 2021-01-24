【最美星二代】沈月騷長腿展成熟造型 邱淑貞讚囡囡撞樣某邦女郎【多圖】

有「最美星二代」之稱的邱淑貞長女沈月，一向熱衷拍照在網上分享靚相，Instagram有近17萬粉絲。繼日前沈月化身日本神級動漫《男兒當入樽》「赤木晴子」，穿上籃球衣，神還原動漫人物後，昨日沈月再以另一新形象出現，外表變成熟的她，還被媽媽邱淑貞讚似一位法國著名女星。

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沈月一向以斜劉海或無劉海髮型示人，現年20歲的她外表已非常成熟，身材好有長腿，能輕鬆駕馭不同造型，難怪成她時裝界的寵兒，不時為時尚雜誌拍封面。

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日前沈月又有新造型，她上載多張騷長腿的新照，除白滑肌膚非常吸晴，沈月又戴上灰藍色的color con，外表添上成熟，又有一番異國風情。

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沈月又用英文留言，指母親邱淑貞指她戴上color con後新造型似足蘇素瑪素，同時她大讚這位法國女星好有氣質，又上載幾張跟蘇菲瑪素的對比照。

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沈月獲邱淑貞靚基因

沈月的外貌身材基因優秀，全因來自媽媽邱淑貞的優良遺傳。邱淑貞是80、90年代的電影圈女神。

在1999年，邱淑貞成為人妻後誕下3名女兒，其中長女沈月是三女中最為大眾高度討論的一員，因她遺傳了母親的過人美貌，以及出眾氣質。

沈月近年在社交網站亦發放不少照片，相中的她與其母親有如餅印一樣，重現豆豆女神的風采。

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跟蘇菲瑪素撞樣

至於沈月所寫現年54歲的法國演員蘇菲瑪素（Sophie Marceau）約13歲拍攝處女作《初吻》（La Boum）一炮而紅，成為不少歐洲影迷心目中的女神。

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在1995年，蘇菲瑪素參演米路吉遜（Mel Gibson）自導自演電影《驚世未了緣》（Braveheart）成國際巨星。在1999年於《新鐵金剛之黑日危機》（The World Is Not Enough）演反派，進一步鞏固在國際影壇地位。

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