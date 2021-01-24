【抖音喪命】10歲女童跟風玩抖音「昏迷挑戰」 用皮帶箍頸窒息身亡

▲ 意大利一名10歲女童早前跟風參與Tik Tok昏迷挑戰最終身亡。

近年社交媒體流行各種「挑戰」，吸引不少人跟風參與，日前意大利一名女童更因此「玩出禍」。意大利西西里島巴勒莫一名10歲女童Antonella Sicomero，上週三（20日）在TikTok參與「昏迷挑戰」，用皮帶勒住頸部並閉氣，於家中窒息身亡。

參與「昏迷挑戰」窒息身亡

綜合外媒報導，事發當日Antonella的父母原以為女兒進浴室洗澡，怎料她瞞着家人進行「昏迷挑戰」，用皮帶勒住頸部並窒息身亡。Antonella 4歲的妹妹發現她躺在浴室地板上，大驚並叫父母察看，才揭發事件。

父親Angelo坦言對此難以接受，雖然知道女兒愛用抖音及YouTube看影片，但沒想到她會參與「昏迷挑戰」，

她為了這極端的遊戲付上性命，你叫我怎接受？

在事件發生後，Antonella隨即被送往醫院搶救，可惜回天乏術，最終身亡。父母決定將Antonella的器官捐贈出去，幫助更多小朋友。

意大利下令封鎖未核實年齡用戶

據指近年「抖音」出現許多「挑戰影片」，包括上述挑戰自我窒息的短片。醫生警告相關行為非常危險，腦部氧有機會導致癲癇發作、腦部損傷甚至死亡。

雖然「抖音」的條款列明禁止13歲以下兒童註冊為用戶，惟當地仍有不少兒童用戶。意大利於22日下令「抖音」封鎖所有未核實年齡的用戶至2月15日，待監察部門作進一步評估，意味有關用戶在此期間不能上載影片。

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責任編輯：王明芳