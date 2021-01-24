【恐怖傷人】疑不滿沒醫好喉嚨痛　病人怒砍醫生9歲兒子50多刀

▲ 病人疑不滿沒醫好喉嚨痛，怒砍醫生9歲兒子50多刀。

醫生診症竟可能招來殺機，內地一名男子日前因喉嚨痛求診，疑不滿未能痊癒，打暈醫生的9歲兒子並狂砍50多刀，目前男童傷勢嚴重，被形容是「五臟六腑全中刀」，仍未脫離生命危險。

綜合內地媒體報道，湖南婁底蛇形山鎮一名朱姓醫生與妻子育有兩子，在村裏開診所，上周日（17日）早上7時多，他和9歲幼子去食店買米粉回家，並叫兒子先拿食物回診所。怎料分開不久，就收到妻子電話通知孩子出事。

當朱醫生趕到出事現場，發現兒子倒臥血泊中，朱醫生和太太開車將兒子送院急救，起初以為他車禍，到後來才在他的身上發現大大小小多處刀傷：

後面20多刀，前面20多刀，頭上4、5刀，手上還有幾刀，共50多刀，五臟六腑全中刀了。

根據醫院病危病重通知書顯示，男童被診斷為失血性休克、創傷性心臟破裂、創傷性肺破裂、小腸穿孔、右腎裂傷、全身多處軟組織及皮膚裂傷等，目前在ICU搶救，情況危殆，病情隨時可能會惡化，甚至有生命危險。

搶救期間，男童曾恢復意識，並向父母表示自己是被同村一名康姓男子用石頭擊暈，之後不清楚發生甚麼事。

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朱醫生稱，該名男子大概2個月前，曾因喉嚨痛而到診所求診，當時他為男子處方消炎藥。兩日後男子再覆診，並表示：「（藥）不起作用。」繼而在他的要求下為他打針：「不知道是不是這一次讓他懷恨在心。」警方其後發通報指，已拘捕一名30多歲康姓疑犯，目前傷人動機仍在調查中。

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責任編輯：羅嘉欣