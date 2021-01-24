  • 20°C
香港時間 : 2021124日 (日) 15:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恐怖傷人】疑不滿沒醫好喉嚨痛　病人怒砍醫生9歲兒子50多刀

健康 14:04 2021/01/24

分享：

熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

病人疑不滿沒醫好喉嚨痛，怒砍醫生9歲兒子50多刀。

醫生診症竟可能招來殺機，內地一名男子日前因喉嚨痛求診，疑不滿未能痊癒，打暈醫生的9歲兒子並狂砍50多刀，目前男童傷勢嚴重，被形容是「五臟六腑全中刀」，仍未脫離生命危險。

綜合內地媒體報道，湖南婁底蛇形山鎮一名朱姓醫生與妻子育有兩子，在村裏開診所，上周日（17日）早上7時多，他和9歲幼子去食店買米粉回家，並叫兒子先拿食物回診所。怎料分開不久，就收到妻子電話通知孩子出事。

當朱醫生趕到出事現場，發現兒子倒臥血泊中，朱醫生和太太開車將兒子送院急救，起初以為他車禍，到後來才在他的身上發現大大小小多處刀傷：

後面20多刀，前面20多刀，頭上4、5刀，手上還有幾刀，共50多刀，五臟六腑全中刀了。

根據醫院病危病重通知書顯示，男童被診斷為失血性休克、創傷性心臟破裂、創傷性肺破裂、小腸穿孔、右腎裂傷、全身多處軟組織及皮膚裂傷等，目前在ICU搶救，情況危殆，病情隨時可能會惡化，甚至有生命危險。

搶救期間，男童曾恢復意識，並向父母表示自己是被同村一名康姓男子用石頭擊暈，之後不清楚發生甚麼事。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

朱醫生稱，該名男子大概2個月前，曾因喉嚨痛而到診所求診，當時他為男子處方消炎藥。兩日後男子再覆診，並表示：「（藥）不起作用。」繼而在他的要求下為他打針：「不知道是不是這一次讓他懷恨在心。」警方其後發通報指，已拘捕一名30多歲康姓疑犯，目前傷人動機仍在調查中。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

損傷 健康問題 醫生 喉嚨痛 診所 傷人襲擊 意外事故

最高瀏覽

【獎門人回巢】余詠珊否認不和視曾志偉為大佬　解釋不能停《流行經典50年》原因
13:20 2021/01/23
【獎門人回巢】余詠珊否認不和視曾志偉為大佬　解釋不能停《流行經典50年》原因
【女人當自強】楊思琦接受陳志雲訪問感觸落淚　自爆未婚誕女受盡指摘：都幾難捱【有片】
12:03 2021/01/23
【女人當自強】楊思琦接受陳志雲訪問感觸落淚　自爆未婚誕女受盡指摘：都幾難捱【有片】
【大劉舊愛】呂麗君變瑜伽達人大騷身段　與劉鑾雄分手專注照顧女兒享受人生【多圖】
17:53 2021/01/22
【大劉舊愛】呂麗君變瑜伽達人大騷身段　與劉鑾雄分手專注照顧女兒享受人生【多圖】