近百名歌手參予IFPI「音樂永續」計劃　許廷鏗＋衛蘭＋林家謙重唱經典廣東歌

▲ 許廷鏗重唱經典。

國際唱片業協會（香港會）早前推出「音樂永續」計劃，凝聚本地不同音樂風格及有理想的音樂人，計劃透過音樂人的持續創意，把過往四十年內耳熟能詳並得到白金或金唱片之專輯內的部分經典歌曲，重新編製及加入截然不同的風格，攜手繼續為香港創造富有特色的音樂娛樂，讓香港唱片業界運行不息。

「音樂永續」計劃參與的唱片公司及音樂品牌共55間，成就經典歌曲多達113首，參與歌手及樂隊人數共98名/組，並為業界創造了超過800個外判職位。

國際唱片業協會總裁馮添枝先生表示：「疫情下，所有演出者和製作團隊都被迫停頓。當業內高達七成從業員皆是自由工作者時，停工對他們的影響甚深。作為行業機構，國際唱片業協會(香港會)策劃「音樂永續」計劃，在『創意香港』的大力支持及贊助下，成就香港唱片業於短期內推出一系列歌曲，為從業員提供工作同時娛樂樂迷。計劃揉合了歌手及製作團隊鑽硏如何重造金曲，這些耳目一新的作品將為樂迷帶來驚喜。」

▲ 衛蘭。

新編經典歌曲包括Zarahn演譯林子祥《摩登土佬》；鮑比達演譯BEYOND《海闊天空》；許廷鏗演譯林子祥《追憶》；衛蘭演譯陳百強《漣漪》； 露雲娜演譯陳百強《我的故事》；王馨平演譯張國榮《怪你過分美麗》及王菲《無奈那天》；Dear Jane演譯郭富城《愛的呼喚》；盧巧音演譯陳奕迅《黑暗中漫舞》；泳兒演譯孫燕姿《天黑黑》；林家謙演譯蔡健雅《拋物線》。

黃翠珊演譯梅艷芳《蔓珠莎華》及糖兄妹演譯陶喆《愛我還是他》及張學友《怎麼捨得你》等等。此計劃得到香港特別行政區政府「創意香港」(「創意香港」) 的贊助，香港音像聯盟(HKRIA)、香港音樂出版人協會(MPA)的同心協力支持，並且得到業界踴躍參與，計劃的申請階段已順利完成。

▲ 泳兒。

其中參與歌手泳兒公開表示：「這計劃可以讓我有機會用自己的風格來演繹自己喜愛的歌曲，亦可以讓不同年代的歌曲換上一件新衫，繼續延續下去。」

知名唱片監製張桂添亦有參與計劃，他表示：「音樂永續2020計劃好有意義，當中有幾百首經典中文歌給我們選擇重新包裝及翻新，變成2020年新版本，令到香港很多做音樂行業的朋友，如唱片公司、歌手及音樂人都可以受惠。」

音樂永續 2020計劃下的新編經典歌曲已陸續登場。從現在直至農曆新年，113首「音樂永續」作品將會陸續出版，並於香港各大音樂平台及網上進行宣傳，樂迷可以透過不同渠道欣賞這些新編的經典歌曲，讓音樂永續。