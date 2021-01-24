【新冠肺炎】按摩院員工每14日接受檢測及響應安心出行　業界推5項辣招冀獲准復業

▲ 按摩業總會宣布加推5項防疫「辣招」，冀政府批准業界復業。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情下按摩業先後被勒令停業逾100日，業界叫苦連天，有大型按摩水療公司已流失至少1成員工。按摩業總會宣布加推5項防疫「辣招」，包括要求員工每隔14日接受檢測、要求客人掃描「安心出行」二維碼，以及縮短每日營業時間10小時等，冀政府批准業界在農曆新年前復業，以免出現倒閉潮。

涉及按摩及浴室業的第3輪停業措施將於周三（27日）屆滿，連同首兩輪停業措施，按摩務及浴室業處所分別停業長達141日及190日。按摩業總會今日（24日）召開記者會，宣布在現行13項防疫措施包括繼續關閉公共浴池及桑拿浴、客人之間保持1.5米距離或設屏障等，再加推「五大辣招」。

新措施包括規定員工每隔14日進行新冠病毒檢測；要求客人下載安心出行應用程式及掃描二維碼登記，如有客人如長者沒有智能手機，則須另行登記出入紀錄；每日營業時間縮短10小時，即減至12小時；以及只接待有預約的客人等。

按摩業總會主席周鎮宇表示，過去停業百多日，業界已流失許多員工，故建議縮短營業時間以配合防疫。他說暫未有統計具體倒閉按摩院數目，但得悉部分小型按摩院已結業，年關將至，若業界仍未能復業，預計農曆新年後會有更多按摩院倒閉，故「乞求」政府讓業界復業。

薀莎水療執行董事黃紅櫻斥政府「話停就停」，沒有考慮經營者的困難，透露在首兩輪停業措施已流失約1成員工，部分人轉行或返回內地生活，若持續停業至農曆新年料流失更多人手。她指，雖然部分人認為按摩水療業並非必要的行業，但涉及逾萬名失業員背後的家庭仍要維持生計，強調政府應在抗疫政策及民生作出平衡，體恤業界「手停口停」的苦況。

多名按摩業前線從業員冀盡快復業，任職按摩院侍應的蔡盛智入行20年，他指現時與太太一同失業，指一般交租食飯每月都要花6000元，經歷半年失業後已花光積蓄。本身屬自僱人士的按摩師劉文君入行30多年，回想經濟「好景」時曾月入兩萬，惟過去一年多收入大減，加上因丈夫患癌而向銀行借貸，她也無力與供養入住老人院的母親。

批發及零售界立法會議員邵家輝指，本港疫情持續一年，不同行業包括正停業的13個處所業界正處於水深火熱，如情況持續將衍生更嚴重的社會問題，籲政府更精準地抗疫，平衡經濟及市民健康，盡快讓按摩業復工，否則業界「唔病死都會餓死」。

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記者：馮琪雅