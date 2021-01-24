【無品前度】黎國輝被批借故消費舊愛陳自瑤 阿感願向Yoyo道歉：見面冇尷尬

▲ 黎國輝（阿感）願向Yoyo道歉。

早前TVB《萬千星輝頒獎典禮》中，王浩信贏得視帝台上罕有答謝太太陳自瑤（Yoyo）幫忙照顧女兒。陳自瑤被拍下木無表情的反應，話題持續兩星期。而早前聲稱是陳自瑤前度男友黎國輝（阿感），在網上節目便「分析」Yoyo黑面原因，卻被網民批評他借故抽水，阿感日前出席活動，便為事件解畫。

早前DJ梁梓禧（Roland）跟阿感（黎國輝）在個人YouTube頻道「Stand Up Roland附送阿感」上，以「廿年前度男分析YoYo黑面真相」借題發揮，大講陳自瑤黑面事件。

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▲ 阿感早前在網上節目大談Yoyo。

分析Yoyo被批抽水

阿感自言很多人不知他跟Yoyo曾拍拖，但已是廿多年前，二人拍了七年拖，並指自己是Yoyo公開承認的前度，之後才到王浩信。

阿感節目中稱：「其實佢以前always都黑面，因為佢係處女座....你問我當年發生咩事，佢會出現呢個表情呢，就係如果我犯咗事﹗」

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阿感又指稱處女座係好要安全感，當有件事情關乎到個人利益，令她失去安全感，完全失去信心，就會出現此表情。

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不過網民卻批評二人無品、抽水，直指阿感行為不當，分手後還要消費前女友，又為Yoyo被人有心抽水，更指「Yoyo好慘到底遇過幾多賤男.....」

阿感沒有Yoyo電話

阿感日前跟陳嘉桓（Rose）現身觀塘為時裝品牌進行直播。提到早前公開談及陳自瑤台慶黑面一事，阿感坦言正想方法與對方聯絡。

▲ 阿感日前跟陳嘉桓出席體育品牌活動。

他稱：「因為她（Yoyo）電話應該改了，我覺得禮貌上都要同對方『Say Sorry』，所以託人拿她電話。我在節目有公開道歉，亦有睇網民留言，他們覺得我消費『前度』，雖然我們立心不是這樣，但觀眾有此感覺，我要同對方道歉。」

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亞感指沒有陳自瑤電話，但與對方碰面不會感到尷尬：「我之前做娛樂新聞主播，都常見到她，連她婚禮都是我採訪，同王浩信又是『波友』，所以見面不會尷尬。」

其實阿感已結婚，坦言受疫情影響，與太太分隔台灣、香港已達一年之久，每晚視像通話以解相思之苦：「我們都計劃生育，但疫情不能見面，唯有再延期多一年。現在晚晚都傾電話，她都知香港發生的事和消息，早前的新聞我都第一時間向她備案！」

同場加映：黃智雯專訪