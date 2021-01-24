港大校長張翔獲國際光電工程學會頒授SPIE墨子獎

▲ 香港大學校長張翔。（大學提供）

國際光電工程學會（SPIE）宣布年度榮譽獎項得獎者名單，香港大學校長張翔獲頒授2021年度SPIE Mozi Award（SPIE墨子獎），以表揚他在物理光學，以及完美透鏡的實驗研究方面的貢獻。

張翔對獲獎表示感到非常欣喜，形容是對他及其研究團隊多年來努力的認可，是很大的鼓舞。

國際光電工程學會為非牟利國際專業組織，於1955年成立，致力推動光學、光子學和電子學等領域的研究，會址設於美國華盛頓州。學會於2017年設立SPIE Mozi Award，以中國古代思想家墨子（公元前468至391）命名，墨子集科學家和工程師於一身，是歷史有記載以來，最先提及暗箱概念的簡單運作原理的人，而暗箱原理普遍應用於照相機和光學儀器，把光影像投射在屏幕上。

SPIE Mozi Award過往得獎人，包括澳大利亞國立大學（Australian National University，ANU）Nonlinear Physics Centre主任尤里·基夫沙爾（Yuri Kivshar）（2020）；倫敦帝國學院理論固體物理教授約翰·布賴恩·彭德里（John Brian Pendry）（2019）；以及國立台灣大學名譽教授蔡定平。

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責任編輯：馮琪雅