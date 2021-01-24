【新冠肺炎】尼泊爾裔染疫居民曾2次檢測呈陰性　政府專家料病發多天後檢測致時陰時陽

▲ Dilip曾到位於廣東道的流動採樣站受檢測。（陳國峰攝）

居於油麻地新填地街18號的尼泊爾裔居民Dilip Rai早前向TOPick表示，自己曾接受2次社區檢測後呈陰性，惟入院後證實確診。政府其後邀請政府專家顧問袁國勇及其港大團隊進行覆檢及分析後，估計可能由於病人在病發後多天才接受採樣進行檢測，因此進行反覆檢測時，有機會出現時陰時陽的情況，發生這樣的情況在分子生物檢測的領域並非不尋常，與相關化驗程序的檢測準確性無關，若病人在首次就診時進行檢測會較為理想。

Dilip（第9741號個案）於1月13日曾向私家醫生求診，當時已出現病徵但並未有進行檢測，他其後曾於1月15日及1月18日分別在梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心（由金域檢驗（香港）有限公司運作）及設於廣東道的流動採樣站（由香港分子病理檢驗中心運作）接受檢測，結果均為陰性。

病人其後感到不適，於1月18日送院。入院後，院方為他抽取鼻咽抽取液及咽喉拭子作檢測，檢測結果呈陽性，證實確診。分析發現，病人病毒量偏低，Ct值為33，1月20日亦對血清抗體測試呈陽性反應，顯示其傳播病毒風險較低。早前病人於社區檢測中心及流動採樣站採集的上呼吸道樣本，經覆檢後顯示有病毒反應但病毒量極低，Ct值為39，超出一般核酸檢測能準確穩定地驗出陽性反應的水平。

至於Dilip的兩名無症狀緊密接觸者（第9811及9812號個案），兩人均曾於1月18日上午在廣東道流動採樣站接受檢測並獲陰性結果，及後於檢疫中心檢疫期間，1月19日由衞生署公共衞生化驗服務處進行的病毒檢測發現其樣本呈現弱陽性反應，Ct值高於30，並獲安排送院。兩人入院後再進行檢測並確診，而病毒量偏高，Ct值介乎16至24。

兩名緊密接觸者雖然較早時檢測呈陰性結果，但其後經衞生署就Dilip進行接觸者追蹤時發現並確診，顯示檢測人士早前有可能處於潛伏期的早期階段，因此依靠一次性的陰性檢測結果不能完全排除受到感染的可能性。相關研究亦指出受感染的密切接觸者於潛伏期的初期接受檢測未必一定能偵測到感染情況。有關個案證明衞生署就所有確診個案進行流行病學調查及接觸者追蹤的工作，並安排相關人士接受14天的隔離監察及視乎需要進行檢測的安排，有助找出確診者。

同一群組亦包括Dilip的兩名親屬（第9625及9642號個案），他們早前均透過流動檢測站採樣作檢測時被發現。可見相關檢測安排能有效識別出受感染的人士，包括無症狀患者，阻截病毒在社區傳播。第9642號個案驗出抗體並符合出院準則，已於1月21日出院。而經了解後，早前提及的第9637號個案確定與第9741號個案並無關聯。

政府發言人再次呼籲，油麻地及佐敦地區仍然存在眾多隱形傳播鏈，部分確診人士亦沒有病徵，社區感染風險仍然較高，我們鼓勵當區居民即使不屬於受檢人士，亦應盡快主動接受檢測。區內的流動採樣站會免費為當區所有居民（包括受檢及非受檢人士）提供檢測服務。

同時，受檢人士如有病徵，應立即求醫，按照醫護人員的指示接受檢測，不應前往流動採樣站及社區檢測中心。政府亦再次呼籲市民在收到一次性的陰性檢測結果後，仍需保持警覺，注重個人衞生，如有不適，應盡速前往就醫。

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責任編輯：陳子謙