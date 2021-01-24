房協頒發獎助學金予逾百大專生   疫情改辦網上頒獎禮

▲ 房協改辦網上頒獎禮，嘉許逾百名大專生。（房協圖片）

房屋協會昨日（23日）舉行第16屆「房協獎助學金計劃」頒獎禮，104名大專生獲獎。因應疫情，頒獎禮今年首次以網上結合實體形式進行，於「房協人・情・味」fb專頁直播。

「房協獎助學金計劃」2006年設立，支持本地房屋發展及長者服務的專業人才培訓。房協透過計劃嘉許相關課程的優異生，同時為有經濟需要的同學提供資助，每位得獎同學可獲頒發8,000元獎助學金及獎狀，至今受惠學生人數超過1,200人，獎助學金累計770多萬元。

房協主席陳家樂稱，面對疫情，房協作出迅速應對，協助居民和商戶。同時繼續積極推展房屋項目及培育年輕人發展，期望同學抱靈活應變的思維，以及積極學習的態度應對各種挑戰，努力裝備自己，身體力行，回饋社會。

另外，房協自1994年起，每年均向香港大學「房屋管理碩士兼讀課程」的優異生，頒發「樂年神父獎」，今年的兩名得主各得8,000元。

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責任編輯：吳卓峰