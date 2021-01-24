  • 19°C
香港時間 : 2021124日 (日) 16:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

房協頒發獎助學金予逾百大專生   疫情改辦網上頒獎禮

社會 15:41 2021/01/24

分享：

熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

房協改辦網上頒獎禮，嘉許逾百名大專生。（房協圖片）

房屋協會昨日（23日）舉行第16屆「房協獎助學金計劃」頒獎禮，104名大專生獲獎。因應疫情，頒獎禮今年首次以網上結合實體形式進行，於「房協人・情・味」fb專頁直播。

「房協獎助學金計劃」2006年設立，支持本地房屋發展及長者服務的專業人才培訓。房協透過計劃嘉許相關課程的優異生，同時為有經濟需要的同學提供資助，每位得獎同學可獲頒發8,000元獎助學金及獎狀，至今受惠學生人數超過1,200人，獎助學金累計770多萬元。

房協主席陳家樂稱，面對疫情，房協作出迅速應對，協助居民和商戶。同時繼續積極推展房屋項目及培育年輕人發展，期望同學抱靈活應變的思維，以及積極學習的態度應對各種挑戰，努力裝備自己，身體力行，回饋社會。

另外，房協自1994年起，每年均向香港大學「房屋管理碩士兼讀課程」的優異生，頒發「樂年神父獎」，今年的兩名得主各得8,000元。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【新冠肺炎】尼泊爾裔染疫居民曾2次檢測呈陰性　政府專家料病發多天後檢測致時陰時陽
今日 15:37
【新冠肺炎】尼泊爾裔染疫居民曾2次檢測呈陰性　政府專家料病發多天後檢測致時陰時陽
【新冠肺炎】按摩院員工每14日接受檢測及響應安心出行　業界推5項辣招冀獲准復業
今日 14:03
【新冠肺炎】按摩院員工每14日接受檢測及響應安心出行　業界推5項辣招冀獲准復業
港大校長張翔獲國際光電工程學會頒授SPIE墨子獎
今日 15:31
港大校長張翔獲國際光電工程學會頒授SPIE墨子獎
疫情 大學 碩士 香港大學 房協

最高瀏覽

【獎門人回巢】余詠珊否認不和視曾志偉為大佬　解釋不能停《流行經典50年》原因
13:20 2021/01/23
【獎門人回巢】余詠珊否認不和視曾志偉為大佬　解釋不能停《流行經典50年》原因
【女人當自強】楊思琦接受陳志雲訪問感觸落淚　自爆未婚誕女受盡指摘：都幾難捱【有片】
12:03 2021/01/23
【女人當自強】楊思琦接受陳志雲訪問感觸落淚　自爆未婚誕女受盡指摘：都幾難捱【有片】
【大劉舊愛】呂麗君變瑜伽達人大騷身段　與劉鑾雄分手專注照顧女兒享受人生【多圖】
17:53 2021/01/22
【大劉舊愛】呂麗君變瑜伽達人大騷身段　與劉鑾雄分手專注照顧女兒享受人生【多圖】