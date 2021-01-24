【新冠肺炎】本港新增76宗確診個案　72宗本地個案27宗涉源頭不明感染

▲ 本地今日（24日）新增76宗確診個案。

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（24日）新增76宗確診個案，包括4宗輸入個案、72宗本地個案，35男41女，年齡介乎1至90歲，其中有27宗涉源頭不明感染，累計共10,086宗病例。本地個案有23宗於油尖旺區內檢出，包括11宗於強制檢測區內，12宗在檢測區外；另外6宗於深水埗區檢出，包括4宗於強制檢測內；今日亦有近60宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生見記者，交代最新疫情。

油麻地「受限區域」至今共化驗約7,000個樣本，並找出12宗確診個案，包括1戶一家三口和1戶一家兩口，另外7宗則屬獨立個案。詳情即看：【下一頁】

佐敦白加士街金威廣場至今有10名居民染疫，涉及5個單位，當局為該大廈進行環境樣本化驗，共取27個樣本，其中8個對新冠病毒呈陽性。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心指，再有3幢大廈須強制檢測，包括觀塘安達邨智達樓、太古城寧安閣以及南昌街84號，詳情即看：【下一頁】

醫管局指，新界東設施管理部一文員在1月22日出現發燒及腹瀉，翌日到屯門醫院求診，及後轉往急症室及接受新冠肺炎檢測，檢測結果呈初步陽性。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙