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【真愛無價】港男戀上明日香人形娃娃　喜與老婆添寶寶：我家添了新成員

休閒消費 16:26 2021/01/24

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熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

港男戀上明日香人形娃娃，喜與老婆添寶寶。

真愛無界限，繼日本有宅男迎娶動漫女角初音未來，哈薩克有運動員與吹氣公仔拍拖結婚，香港也有一名男士情訂動漫《新世紀福音戰士》角色明日香，不時與明日香人形娃娃在網上放閃，近日更宣布喜訊，正式為家中添了新成員，公開一家三口合照曬幸福。

謝天榮曬一家三口全家福。（圖片來源：謝天榮Facebook）

明日香死忠Fans謝天榮最近在Facebook公開喜訊：「我家添了新成員。」一系列相片中，除了明日香娃娃外，還有一個女裝嬰兒娃娃。由媽媽明日香抱住嬰兒，謝天榮站在一起影全家福。

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其實，謝天榮更早以前已在網上公布與明日香在一起，並替明日香娃娃取名為 「Mochi」，會稱呼Mochi為「老婆」、「香姐」，更不時會在網上放閃。

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今次宣布添丁，引來網民關注外，也有支持者留言祝福：「要幸福啊」、「恭喜你，做爸爸」、「恭喜你喎，你個囡似媽咪多啲」、「等待寶寶上學去」、「人各有志」。

過往謝天榮公開與Mochi的生活中，不乏一般情侶之間的活動。在《新世紀福音戰士》 中，明日香的生日是12月4日，因此謝天榮上個月也沒有錯失慶祝時機，為老婆送上一部 i Phone 12 ProMax 做禮物，引來網民點讚外，也有不少人表示羨慕。

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責任編輯：羅嘉欣

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