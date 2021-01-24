【新冠肺炎】新界東設施管理部一文員初步呈陽性　另明愛醫院一保安被列緊密接觸者須隔離

▲ 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生（程志遠攝）

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（24日）新增76宗確診個案，包括4宗輸入個案、72宗本地個案，35男41女，年齡介乎1至90歲，其中有27宗涉源頭不明感染，累計共10,086宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生見記者，交代最新疫情。

庾慧玲表示，新界東設施管理部一文員在1月22日出現發燒及腹瀉，翌日到屯門醫院求診，及後轉往急症室及接受新冠肺炎檢測，檢測結果呈初步陽性。該文員目前在家等待送院，而據悉該名員工居住的大廈在1月20日被列為強制檢測大廈，醫院展緊密開追蹤調查，該名員工在沙田醫院工作，最後工作日期為1月21日，他負責文職工作，亦沒有接觸病人，因此沒有病人受到影響。另外有4名與該名員工被列為緊密接觸者，須接受檢疫。另外，他在1月20日到威爾斯親王醫院參加會議，與會人士將進行檢測，目前正等候結果。

庾慧玲續指，不排除該名員工確診來源為所居住的大廈或社區，當局目前正在調查中。

庾慧玲亦提到，明愛醫院一保安今日凌晨協助運送一新冠肺炎病人時沒有換上合適裝備，經風險評估後，該名病人病毒量高，因此已介定該保安為緊密接觸者，須進行隔離。她強調，個人用戶裝備足夠使用６個人，而該名同事有可能一時忘記，故未換上合適裝備。

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另外，庾慧玲表示，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得77宗呈報個案，而今日再多35名確診病人出院，至今共有9,033名病人康復出院。她續指，一位有長期病患的男病人（編號：8449），他在去年12月24日確診新冠肺炎而入住廣華醫院，經治療後呈陰性，衛生署在1月12日為病人解除隔壁令。惟病人病情繼續惡化，至今日下午1時40分離世，累計有165人在公立醫院離世。

現時有776人在24間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中36人情況危殆、35人嚴重、705人穩定；現時正使用1,224張負壓病床及676間負壓病房，使用率分別為68.1%及76.6%。

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記者：曾卓鋒