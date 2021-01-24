【確診大廈】再有3幢大廈須強制檢測　包括觀塘安達邨智達樓太古城寧安閣

▲ 港府昨日因應佐敦一帶爆疫嚴重，「封區」要求居民強制檢測。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日新增76宗確診個案，72宗屬本地感染，再有大廈爆疫需納入強制檢測。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，多座大廈要納入強制檢測，包括觀塘安達邨智達樓、太古城寧安閣等。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日新增72宗本地個案中，有23宗涉油尖旺區、6宗涉深水埗區。

新增納入強制檢測大廈如下：

觀塘安達邨智達樓：有2個單位確診，各有1人確診，涉不同樓層、不同室號

太古城寧安閣：有2個單位確診，各有1人確診，涉不同樓層、不同室號

至於深水埗指定檢測地區內，亦有1幢大廈有確診個案須強制檢測：

南昌街84號：有1個單位確診，涉及1名人士染疫

而早前安排撤離的石蔭邨仁石樓，亦須接受第二次檢測，會再列入強制檢測名單。

另外，早前爆疫的白加士街金威廣場，中心檢測27個環境樣本後，當中有8個屬陽性，包括抽氣扇、洗手盤去水位、地下去水位及門框樣本。



油尖旺深水埗突變「疫區」，TOPick專訪陳肇始，否認抗疫疲勞反應慢，即睇：【下一頁】

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡