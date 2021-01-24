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【佐敦封區】油麻地「受限區域」已化驗約7000個樣本　至今錄12宗確診個案　

社會 16:37 2021/01/24

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熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

（陳國峰攝）

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（24日）新增76宗確診個案，包括4宗輸入個案、72宗本地個案，35男41女，年齡介乎1至90歲，其中有27宗涉源頭不明感染，累計共10,086宗病例。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，油麻地「受限區域」至今共化驗約7,000個樣本，並找出12宗確診個案，包括1戶一家三口和1戶一家兩口，另外7宗則屬獨立個案。她補充指，12名患者分別居於吳松街、廟街、上海街、新填地街、北海街及炮台街，明天會再交代個案的詳情及分析。

張竹君又指，當局無法追蹤「封區」前離開的油麻地居民，呼籲他們盡快接受檢測，如果有任何不適應盡快求醫。問及有否需要為該區在2周後再做一次檢測，她稱，要視乎第一次確診者的數目，若出現不少個案代表該區仍有不少人處於潛伏期，有需要再做第2次；若第1次不是有很多個案，進行第2次檢測亦是好，但要視乎資源分配情況。

今次測試可以反映當前情況，即使連續進行2次測試再做第3次亦不代表是不

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記者：陳子謙

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