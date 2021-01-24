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市建局夥地區NGO推舊樓清潔計劃　盼向300伙劏房戶噴灑消毒防菌

社會 16:33 2021/01/24

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熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

市建局夥拍地區機構「民社服務中心」、深水埗區議員覃德誠，推出長沙灣「舊樓清潔消毒齊抗疫」計劃。（市建局圖片）

市建局夥拍地區機構「民社服務中心」、深水埗區議員覃德誠，推出長沙灣「舊樓清潔消毒齊抗疫」計劃，目標為300戶長沙灣區劏房戶，提供一次消毒防菌塗層噴灑服務，達至3個月有效的消毒功能。

即睇舊樓清潔消毒計劃圖片：

    點擊圖片放大
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計劃也會為20棟長沙灣區三無大廈，或已失去有效管理的唐樓，安排一次大廈公眾地方深層清潔，包括天井、簷蓬、樓梯、走廊及天台等公眾地方，減低病毒在社區傳播風險。

計劃也會在受惠的大廈中，招募30名街坊組織清潔隊或協助聯絡工作，為「三無」大廈推行清潔活動，並為失業人士創造就業機會，達致雙贏局面；也計劃協助區內2至3棟三無大廈，組成業立主案法團，改善大廈管理及大廈公眾地方的環境衞生。

截至今年1月中，共接獲約40宗劏房消毒個案，以及6宗大廈公眾地方清潔個案。在40個劏房消毒個案中，約8個是核心家庭，其餘均是獨老或雙獨老。

受惠居民陳先生，一家四口居於約200多呎劏房單位，已入住5年，劏房由單位一開為二。他和妻子育有兩子，早前學校停課，大仔於屋企參與網課，小兒1歲多。他透露，晚上間中嗅到單位渠管有異味，擔心受疫情牽連。近日單位獲安排免費噴灑消毒防菌塗層，感到較安心。

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責任編輯：吳卓峰

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