年輕人憂內地薪酬低及互聯網受限制　嶺大學者：心理距離減移居大灣區意欲

▲ 嶺大研究生院今日（24日）發布「港人到大灣區城市發展意願」問卷調查結果。（資料圖片）

政府近年推動港人到大灣區發展，惟嶺南大學一項調查發現，逾千名18至35歲受訪年輕人未來移居大灣區城市的意欲，平均分只有2.5分，（5分為滿分），主要擔心內地工作薪酬較低及互聯網受限制等。嶺大學者分析指，兩地邊檢、政經制度及生活方式不同造成的「心理距離」，無可避免地降低港人對大灣區發展的意欲。

嶺大研究生院今日（24日）發布「港人到大灣區城市發展意願」問卷調查結果，團隊委託國際調查公司於2019年3月25日至4月1日期間，以網上問卷訪問1,028名介乎18至35歲年輕人，以評估他們對到大灣區城市發展的意欲。

逾6成受訪者表示曾在過去12個月內到訪大灣區城市。被問到「會否考慮未來移居大灣區城市」，平均分約為2.5分（5分為滿分）；以受訪者收入分為3組，收入最高組別（月入3萬元或以上）給予評分最高，為2.74分，月入較低者（月入2萬元以下）則是2.59分。

調查亦顯示，年輕人對於到大灣區發展，普遍擔心內地薪酬較低、內地互聯網受到限制，以及內地徵收的所得稅較高等，顧慮程度約為4分（5分為滿分）。此外，受訪者對於「有信心將來大灣區會繁榮」及「有信心大灣區能為香港年輕人帶來發展機會」的兩項評分，平均分均高於3分。

嶺大研究生院研究助理教授朱岳峰指，港人對大灣區的看法與涉及時間、空間及社會距離的「心理距離」有關，「港人心理上對大灣區未來發展的不確定性造成時間距離感，而兩地邊檢則鑄建空間距離感，兩地不同的政治和經濟制度和生活方式構建社會距離感。心理距離無可避免地降低港人對大灣區的正面認知，因而降低到大灣區城市發展的傾向。」

朱續指，港人實地造訪大灣區城市可去除空間距離感，也會有助釋除對內地社會的各種疑慮，以縮短社會距離感，而當港人對大灣區未來發展前景抱有積極態度時，將有助弱化時間距離感。領導研究的嶺大副校長暨研究生院院長莫家豪建議，政策制定者應從改變港人心理距離的角度，從而提升他們到大灣區城市發展的意願，例如改善港人對前往大灣區發展的積極性，以弱化各項對內地社會和管制的擔憂，並增強到訪內地的意願。

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責任編輯：馮琪雅