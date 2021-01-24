【外傭確診】外傭放假出街早出晚歸染肺炎 港媽憂家人全中招：牽連幾十人

▲ 港媽日前在網上發文，指家中外傭早前確診肺炎，令她憂慮全家都中招。

本港第四波新冠肺炎疫情反覆，不少市民感到憂慮。有港媽近日於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，表示家中外傭放假時與同鄉相聚，結果出現發燒病徵，及後證實確診。她擔心家人亦中招，牽連數十人。

該名港媽在文中大呻家中外傭發燒，後來證實確診新冠肺炎，現時要在亞博館隔離。她形容外傭「年少貪玩」，每個星期放假都會外出與同鄉相聚，早出晚歸。她在文中奉勸各位工人姐姐「要乖」，若因一時貪玩沒戴口罩而中招，「僱主一家都要陪葬」。

得知外傭確診，港媽憂慮全家感染，指「我家上至80，下至3歲，點搞？」，又表示怕一人確診牽連數十人。

帖文引來網民討論，不少網民同情港媽遭遇，有網民指外傭放假不是問題，不過她們防疫意識較低，經常不戴口罩相聚，惹來感染疑慮。

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責任編輯：王明芳