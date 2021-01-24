  • 18°C
香港時間 : 2021124日 (週日) 17:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【十八年後的終極告白】譚凱琪產後首演《十八年後2》 陳山聰＋譚俊彥將跟一位視后合作

娛樂 17:00 2021/01/24

分享：

熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

TVB近年被網民捧為新一代神劇的《金宵大廈》、《香港愛情故事》都宣布開拍續集，而去年播出的《十八年後的終極告白》，雖然收視不算突出，但其精采布局及懸疑劇情，贏得一致口碑。

近日有消息指自《十八年後的終極告白》決定開拍續集，並由大部分原班陣容演出，同時加入不少新角色。

去年4月播出《十八年後的終極告白》續集，故事環繞一單18年前命案展開，劇情緊湊，令觀眾不斷討論真凶是誰，而期間出現的各種角色，各有發揮及情節背景，並串連因果關係，成為劇迷的話題。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

有指TVB已定案今年開拍《十八年後的終極告白》新一集，而男主角仍然是陳山聰、譚俊彥，不過上輯女主角之一楊秀惠已離巢，故現由今年初摘「馬國視后」的龔嘉欣演出，至於上輯備受讚賞的「豬肉婆」尹詩沛、趙希洛等仍會演出。

【三年抱三】陳凱琳與龔嘉欣直播被爆懷第3胎？　Katy疑爆料送熊公仔：畀你個女

龔嘉欣+譚凱琪加入

至於另一新角色，有指是去年產B成為人母的譚凱琪，如屬實相信是Zoie產後復出的首劇，令人期待。

譚凱琪產後演下集。

【BB滿月】譚凱琪愛女Baby G滿月慶祝　靚媽Zoie極速修身穿短裙騷美腿

不過，上輯劇情的角色大部分已死，譚俊彥一角亦要坐監，雖然最後一幕幾兄弟齊齊於山上「重逢」，似留下伏線，相信劇情難以延續，據知新一輯將是全新故事。

龔嘉欣據知會跟譚俊彥配成一對，嘉欣向傳媒表示，這應是她摘視后後首部演出，相信觀眾會對她有所要求，自己也會加倍努力演出，因她未演出懸疑劇，會有點緊張。

龔嘉欣演出。

另外，陳山聰亦表示會努力健身，保持好身型拍攝新劇，又期待跟視后龔嘉欣合作。

同場加映：黃智雯專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【萬千星輝2020】尹詩沛竟無緣爭最佳女配角獎　《十八年後》「豬肉娣」成滄海遺珠
17:59 2020/12/28
【萬千星輝2020】尹詩沛竟無緣爭最佳女配角獎　《十八年後》「豬肉娣」成滄海遺珠
【香港愛情故事】羅天宇「執三攤」當男一　盤點TVB多位頂替角色而上位演員
17:07 2020/12/21
【香港愛情故事】羅天宇「執三攤」當男一　盤點TVB多位頂替角色而上位演員
【香港愛情故事】開拍「香港三部曲」繼續貼地 龔嘉欣備受力捧視后指數急升
10:32 2021/01/03
【香港愛情故事】開拍「香港三部曲」繼續貼地 龔嘉欣備受力捧視后指數急升
龔嘉欣 譚凱琪 陳山聰 娛樂人物職業 趙希洛 譚俊彥 楊秀惠 尹詩沛 演員 十八年後的終極告白

最高瀏覽

【獎門人回巢】余詠珊否認不和視曾志偉為大佬　解釋不能停《流行經典50年》原因
13:20 2021/01/23
【獎門人回巢】余詠珊否認不和視曾志偉為大佬　解釋不能停《流行經典50年》原因
【女人當自強】楊思琦接受陳志雲訪問感觸落淚　自爆未婚誕女受盡指摘：都幾難捱【有片】
12:03 2021/01/23
【女人當自強】楊思琦接受陳志雲訪問感觸落淚　自爆未婚誕女受盡指摘：都幾難捱【有片】
【大劉舊愛】呂麗君變瑜伽達人大騷身段　與劉鑾雄分手專注照顧女兒享受人生【多圖】
17:53 2021/01/22
【大劉舊愛】呂麗君變瑜伽達人大騷身段　與劉鑾雄分手專注照顧女兒享受人生【多圖】