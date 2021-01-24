【十八年後的終極告白】譚凱琪產後首演《十八年後2》 陳山聰＋譚俊彥將跟一位視后合作

TVB近年被網民捧為新一代神劇的《金宵大廈》、《香港愛情故事》都宣布開拍續集，而去年播出的《十八年後的終極告白》，雖然收視不算突出，但其精采布局及懸疑劇情，贏得一致口碑。

近日有消息指自《十八年後的終極告白》決定開拍續集，並由大部分原班陣容演出，同時加入不少新角色。

去年4月播出《十八年後的終極告白》續集，故事環繞一單18年前命案展開，劇情緊湊，令觀眾不斷討論真凶是誰，而期間出現的各種角色，各有發揮及情節背景，並串連因果關係，成為劇迷的話題。

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有指TVB已定案今年開拍《十八年後的終極告白》新一集，而男主角仍然是陳山聰、譚俊彥，不過上輯女主角之一楊秀惠已離巢，故現由今年初摘「馬國視后」的龔嘉欣演出，至於上輯備受讚賞的「豬肉婆」尹詩沛、趙希洛等仍會演出。

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龔嘉欣+譚凱琪加入

至於另一新角色，有指是去年產B成為人母的譚凱琪，如屬實相信是Zoie產後復出的首劇，令人期待。

▲ 譚凱琪產後演下集。

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不過，上輯劇情的角色大部分已死，譚俊彥一角亦要坐監，雖然最後一幕幾兄弟齊齊於山上「重逢」，似留下伏線，相信劇情難以延續，據知新一輯將是全新故事。

龔嘉欣據知會跟譚俊彥配成一對，嘉欣向傳媒表示，這應是她摘視后後首部演出，相信觀眾會對她有所要求，自己也會加倍努力演出，因她未演出懸疑劇，會有點緊張。

▲ 龔嘉欣演出。

另外，陳山聰亦表示會努力健身，保持好身型拍攝新劇，又期待跟視后龔嘉欣合作。

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