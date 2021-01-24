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【確診大廈】佐敦金威廣場爆疫累計10人確診 　8個環境樣本呈陽性涉抽氣扇和門框等

社會 16:52 2021/01/24

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熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

佐敦白加士街金威廣場至今有10人染疫。

本地新冠肺炎疫情反覆，今日（24日）新增76宗確診個案，包括4宗輸入個案、72宗本地個案，35男41女，年齡介乎1至90歲，其中有27宗涉源頭不明感染，累計共10,086宗病例。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，早前亦到佐敦白加士街金威廣場進行環境樣本化驗，共取27個樣本，其中8個對新冠病毒呈陽性，位置包括抽氣扇、洗水盤去水位、地下去水位和門框。

衞生防護中心、屋宇署、環保署代表及港大微生物學系講座教授袁國勇本月22日到場視察，了解當中是否有垂直傳播。袁國勇於視察後表示，金威廣場出現垂直式傳播，5C、6C、7C及17C單位均有確診個案，5樓A室亦受影響，因此建議大廈所有C座單位居民於撤離。詳情即看：【下一頁】

張竹君又指，油麻地「受限區域」至今共化驗約7,000個樣本，並找出12宗確診個案，包括1戶一家三口和1戶一家兩口，另外7宗則屬獨立個案。詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：

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記者：陳子謙

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