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【佐敦封區】受限區域全部居民已出檢測結果　徐英偉稱持陰性手帶者可離開

社會 18:02 2021/01/24

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熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

（陳國峰攝）

佐敦、油麻地「受限區域」圍封第2日，政府預計明早（25日）6時可如期解封。「受限區域」至今共化驗約7,000個樣本，最新找出13宗確診，包括1戶一家四口和1戶一家兩口，另外7宗則屬獨立個案。食物及衞生局局長陳肇始和民政事務局局長徐英偉今日（24日）傍晚6時舉行記者會，交代「受限區域」最新安排。其中今晚6時後容許已接受檢測、擁有陰性結果及已佩帶手環居民，可以於指定進出口，出入「受限區域」。

即睇佐敦「限制區域」今日最新情況：

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民政事務局局長徐英偉稱，「受限區域」所有居民的檢測結果，已透過手機短訊通知市民。他又稱，感謝「受限區域」的居民合作，往採樣站接受檢測；以及工作人員的努力。他稱昨日民政總署已進行逾3,600戶家訪，約470個住戶無人應門，將採取措施跟進「無回應單位」。

他又稱，政府今早已派遣人員，於「受限區域」找出仍未檢測居民，已帶領約70人前往檢測。他續稱，經當局考慮後，大部分居民已完成檢測，今晚6時後容許已接受檢測、擁有SMS陰性結果及已佩帶手環居民，可以於指定進出口，登記出入「受限區域」。他稱目標於明日（25日）午夜前大致完成檢測，有結果後即撤銷有關宣告，讓市民明早可有序上班。

政府昨日（24日）凌晨四時起，圍封佐敦吳松街、南京街、炮台街至甘肅街，列為「受限區域」，各出入口也有警員駐守。政府稱「受限區域」估計有8,000個居民，昨日起逐家拍門，已為約6,200人登記資料，大部分人已於昨日完成檢測。政府表示今次行動多個部門動員超過3千人，目標於48小時內完成整個行動。

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記者：吳卓峰

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