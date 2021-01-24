【佐敦封區】受限區域目標午夜解封　陳肇始：共13人確診4人來自同一家庭

▲ 受限區域明早解封，陳肇始表示共13人確診4人來自同一家庭。

政府圍封佐敦「受限區域」踏入第二日，目標明日（25日）凌晨解封。食物及衞生局局長陳肇始和民政事務局局長徐英偉今日（24日）傍晚6時於政總召開記者會，交代封區最新情況。

徐英偉表示，今日傍晚6時起容許已接受檢測、獲得陰性檢測結果及已佩帶手環居民，可於指定進出口進出「受限區域」，目標於明日（25日）凌晨零時前大致完成檢測後正式撤銷有關封區宣告，讓市民明早6時如常上班。

陳肇始表示，截至今午3時，超過7,000名在受限區域內的居民接受檢測，大部分透過51個採樣站接受檢測，約80人透過上門採樣。

陳肇始指，目前有13個樣本對新冠病毒呈陽性，即陽性比率為0.17%，當中4個個案來自同一個庭、2人來自另一家庭，其餘7人來自不同家庭，所有初步呈陽性個案已送往醫管局設施接受隔離，另有約20名密切接觸者會陸續送往檢疫中心，當局亦會繼續個案追蹤工作。

▲ 佐敦「受限區域」連續第二日被圍封。（陳國峰攝）

陳肇始形容，當局在短時間內完成逾7,000個樣本檢測，0.17%的呈陽性比率，亦跟當局現行其他檢測策略包括「須檢必檢」及「應檢必檢等」所找出確診個案的比率相若，亦是0.17％，當局早前亦在油麻地不同區域劃出核心區域開展強制檢測，找出確診個案，認為是有風險才作出相關行動，故不認為是勞民傷財。

民政事務局局長徐英偉交代「受限區域」最新安排。其中今晚6時後容許已接受檢測、擁有陰性結果及已佩帶手環居民，可以於指定進出口，出入「受限區域」。

另外，陳肇始指，當局在開始圍封受限區域前，已安排醫管局及衞生署的專責醫護處理區內市民的醫療查詢，由昨日至今日共處理18個要求協助的個案。

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記者：馮琪雅